गोरखपुर रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिस ने पकड़ा संदिग्ध युवक, बैग में मिले 50 लाख रुपये

गोरखपुर रेलवे स्टेशन रोड पर गेट नंबर 6 के पास कैंट पुलिस ने संदिग्ध युवक के बैग से 50 लाख रुपये बरामद किया. ये रुपये हवाला के होने की आशंका जताई जा रही है. संदिग्ध युवक सिद्धार्थनगर जिले का व्यापारी बताया जा रहा है. पुलिस और आयकर विभाग की टीम उससे पूछताछ कर रही है.

गोरखपुर के कैंट थानाक्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड के गेट नंबर 6 के पास ये पूरी घटना हुई है. संदिग्ध युवक राजू जायसवाल बैग लेकर रेलवे स्टेशन रोड पर घूम रहा था. पुलिस को शक हुआ और संदेह के आधार पर जांच की गई, तो बैग से लगभग 50 लाख रुपये नकद बरामद हो गए. युवक बैग में ये कैश ले जा रहा था, लेकिन स्रोत के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. आयकर विभाग और पुलिस के आलाधिकारी पड़ताल कर रहे हैं.

रेलवे स्टेशन पर 50 लाख रुपये के साथ पकड़ा गया युवक

पुलिस के मुताबिक गोरखपुर रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार (2 जनवरी) की शाम पुलिस ने सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले दुकानदार को 50 लाख रुपए नकद के साथ पकड़ा. कैंट थाना पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने मशीन से रुपये गिने गए और पूरे प्रकरण को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस की शुरुआती पूछताछ में मामला हवाला नेटवर्क से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है.

सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाले है राजीव जायसवाल

बताया जा रहा है कि 52 साल का राजीव जायसवाल उर्फ राजू सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज का रहने वाला है. कस्बे में ही वह पर्स, बैग व बेल्ट की दुकान चलाता है. पुलिस के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब पांच बजे राजीव बस से गोरखपुर पहुंचा था. बस से उतरने के बाद वह पैदल ही धर्मशाला बाजार की ओर गया. वहां स्कूटी सवार दो युवक पहले से मौजूद थे, जिन्होंने उसे रुपये से भरा एक बैग सौंप दिया. इसके बाद राजीव जायसवाल उसी बैग को लेकर पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा.

गेट नंबर छह के पास रेलवे स्टेशन चौकी प्रभारी सुधांशु सिंह की नजर उस पर पड़ी. संदिग्ध गतिविधि देखकर पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह घबराकर भागने लगा. पुलिसकर्मियों ने तत्काल घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया. जब उसके कंधे पर टंगे बैग की तलाशी ली गई तो अंदर बड़ी मात्रा में नकदी देखकर पुलिस टीम चौंक गई. पूछताछ में राजीव जायसवाल ने बताया कि रुपये से भरा बैग देने वाले युवकों को वह नहीं जानता. रुपए उसे फरेंदा ले जाना था.

आयकर विभाग ने युवक से शुरू की पूछताछ

जानकारी के अनुसार, वह बस से फरेंदा जाने की तैयारी में था. राजीव ने यह भी दावा किया कि उसके भांजे ने फोन पर बताया था कि वही जानता है कि स्कूटी सवार युवक कौन थे और रुपये किसके हैं. हालांकि, इस बारे में वह कोई ठोस दस्तावेज या संतोषजनक जानकारी पुलिस को नहीं दे सका. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत आयकर विभाग को सूचना दी. नकदी को सुरक्षित तरीके से सील कर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 6 के पास से एक संदिग्ध युवक के पास से एक बैग में 50 लाख रुपए बरामद किया गया है. रुपए के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने की वजह से आयकर विभाग की टीम के साथ मिलकर पूछताछ की जा रही है. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

