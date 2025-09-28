उत्तर प्रदेश में 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में आज रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के जिला पंचायत अध्यक्ष,ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्यों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे. ये जानकारी खुद सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है.

सीएम योगी 80 हजार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर चर्चा करेंगे.

मुख्यमंत्री योगी का पोस्ट

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में सीएम ने लिखा कि सशक्त एवं आत्मनिर्भर क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें 'विकसित उत्तर प्रदेश' के निर्माण की मजबूत आधारशिला हैं. इस आधारशिला को और अधिक सुदृढ़ करने के भाव के साथ आज सम्मानित 75 जिला पंचायत अध्यक्ष गणों, 826 ब्लॉक प्रमुख गणों, सभी जिला पंचायत सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों समेत कुल 80 हजार से अधिक जनप्रतिनिधियों के साथ 'विकसित उत्तर प्रदेश-2047' पर वर्चुअल माध्यम से संवाद करूंगा. यह संवाद जनपद से जन-कल्याण और जिला पंचायत से प्रदेश उत्थान की साझी यात्रा को गति और शक्ति प्रदान करेगा.

2026 पंचायत चुनावों की तैयारी

दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है. जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर मतदान होगा. चूंकि ठीक एक साल बाद यानि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है. लिहाजा पंचायत चुनाव में कोई पार्टी नहीं चूकना चाहती. पिछले पंचायत चुनाव में भाजपा ने मजबूत पकड़ बनाई थी, न सिर्फ उसके प्रत्याशी बल्कि उसके समर्थित प्रत्याशी भी जीते थे. इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा पंचायत स्तर पर काम कर रही है.

सरकार का ग्रामीण विकास पर जोर

केंद्र सरकार व प्रदेश की योगी सरकार अब ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर 'विकसित भारत-2047' के संकल्प को साकार करने पर फोकस कर रही है. इस मीटिंग से पंचायत प्रतिनिधियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी.