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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP पंचायत चुनाव पर सपा का BJP पर हमला, कहा- हार के डर से टाले चुनाव

UP पंचायत चुनाव पर सपा का BJP पर हमला, कहा- हार के डर से टाले चुनाव

सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा की बीजेपी पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती थी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 14 Oct 2026 08:53 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. समाजवादी पार्टी ने चुनाव में देरी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी डर के चलते चुनाव को नहीं करवा रही थी. पार्टी इतनी डरी हुई है कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकती है. 

दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है. समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि सरकार हार के डर से पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती थी. चुनाव हुए तो पूरे प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो जाएगा और समाजवादी पार्टी सभी चुनाव जीतेगी.

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बीजेपी पर लगाया आरोप 

रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव टालकर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बीजेपी सरकार किसी न किसी बहाने से चुनाव टालने की कोशिश कर सकती है. सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकती है. पंचायत चुनाव जब भी होंगे, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी.

प्रधान संगठन ने फैसले का स्वागत किया

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अखिलेश सिंह ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. हालांकि, उन्होंने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने को व्यावहारिक रूप से मुश्किल बताया. इसका तर्क देते हुए उन्होंने बताया कि नवंबर-दिसंबर में विधानसभा की मतदाता सूची के पुनरीक्षण, दिसंबर में जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया और फरवरी में बोर्ड परीक्षा होनी है.

तीनों मामले सरकार के लिए बड़े हैं. ऐसे में 3 महीने में चुनाव करवाना बहुत बड़ी चुनौती होगी. क्योंकि इन 3 महीने में सरकारी मशीनरी पर दबाव होगा. उधर इस मामले में अभ बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 14 Oct 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
Panchayat Election UP NEWS
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