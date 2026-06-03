यूपी में ग्राम प्रधानों का बढ़ा कार्यकाल अब विवादों में, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के बाद सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया था, जो अब विवादों में आ गया है. इस आदेश के खिलाफ एक याचिका इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गयी, जिसमें अब राज्य सरकार से जबाब मांगा गया है. कोर्ट ने सरकारी वकील को बुधवार ( 3 जून) तक विस्तृत दिशा-निर्देश मांगे हैं.

अधिवक्ता प्रकाश प्रजापति की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्तिश एके चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश पारित किया. इस आदेश के बाद सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

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याचिका में कार्यकाल बढ़ाना विधि-विरुद्ध बताया गया

याचिका में कोर्ट को अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3) क के तहत प्रधानों को केवल पांच साल कार्यकाल की शपथ दिलाई जा सकती है. जबकि सरकार ने समय पर पंचायत चुनाव न कराकर मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर उनका कार्यकाल अनिश्चितकाल तक बढ़ा दिया है.जोकि विधि विरुद्ध है.

25 मई को सरकार ने आदेश दिया था

कोर्ट में पेश याचिका अमे मांग की गयी है कि जैसा पहले होता था कि अगर पंचाट चुनाव समय पर नहीं हो पाते थे किसी कारण दो एडीओ पंचायत या किसी अन्य सक्ष्क्म अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. इसलिए इस बार भी ऐसे ही किसी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त करना चाहिए. इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 मई को आदेश जारी किया था.

फिलहाल कोर्ट के आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, कि कोर्ट सरकार के तर्कों को मानता है या नहीं. अगर सरकार के दावों को नहीं माना गया तो विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के सामने ग्राम प्रधानों की नाराजगी बड़ी चुनौती होगी. उधर विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. ग्राम प्रधानो ने कार्यकाल बढाने पर ही अपना आंदोलन खत्म किया था.

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