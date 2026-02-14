यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट! 2026 नहीं विधानसभा चुनाव के साथ 2027 में होगा इलेक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट! 2026 नहीं विधानसभा चुनाव के साथ 2027 में होगा इलेक्शन

UP News: यूपी में 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव अगले साल के लिए टाल दिए गए हैं. पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं होना और आरक्षण प्रक्रिया अधूरी रहना, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 14 Feb 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में साल 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले साल तक के लिए टल सकते हैं. बता दें कि साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है और राज्य में आयोग गठन न होने और आरक्षण प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं. 

बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही थीं और उम्मीद थी कि चुनाव अगले कुछ महीनों में करा दिए जाएंगे, लेकिन ताजा घटनाक्रम इस प्रक्रिया पर ब्रेक लगाती दिख रही है. उम्मीदवारों और स्थानीय नेताओं में असमंजस की स्थिति है.

पंचायत चुनाव में क्या है देरी की वजह?

देरी की मुख्य वजह पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना है. आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो चुका है और नियमानुसार हर 3 वर्ष में इसका पुनर्गठन अनिवार्य है. आरक्षण निर्धारण इसी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित होता है.

अदालत में दायर जनहित याचिका के बाद सरकार ने हलफनामा देकर आयोग गठन का आश्वासन दिया है. आयोग के गठन, सर्वेक्षण और आरक्षण तय करने में कम से कम चार से छह महीने लग सकते हैं. ऐसे में समयसीमा स्वतः आगे खिसकती दिख रही है. 

राजनीतिक रणनीति या प्रशासनिक मजबूरी!

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव कराना किसी भी दल के लिए जोखिम भरा हो सकता है. पंचायत स्तर पर गुटबाजी और अंदरूनी संघर्ष का असर बड़े चुनाव पर पड़ सकता है. कुछ विश्लेषक इसे सुनियोजित रणनीति भी मान रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक असंतोष न बढ़े. हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार ने इसे केवल कानूनी और प्रक्रियागत देरी बताया है.

नसीमुद्दीन सिद्दीकी और फूल बाबू की सपा में एंट्री

बहुजन समाज पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल होने के संकेत दे चुके हैं. कांग्रेस में लगभग आठ से नौ वर्ष बिताने के बाद उनकी अखिलेश यादव से बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है. यूपी तक के अनुसार, मूल रूप से बांदा से आने वाले सिद्दीकी का प्रभाव बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक माना जाता है. उनके साथ समर्थकों का मजबूत आधार जुड़ सकता है. वे अपने परिवार और करीबियों के लिए सीटों पर ठोस आश्वासन चाहते हैं.

दूसरा बड़ा नाम पीलीभीत के नेता अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू का है. बीसलपुर सीट से कई बार विधायक रह चुके फूल बाबू का अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत वोट बैंक मजबूत माना जाता है. पीलीभीत क्षेत्र में जहां समाजवादी पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर रही है, वहां फूल बाबू का आना संगठन को मजबूती दे सकता है. चर्चा है कि दोनों नेता 15 तारीख को औपचारिक रूप से सदस्यता ले सकते हैं. इसे सपा की सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

Published at : 14 Feb 2026 11:50 AM (IST)
Embed widget