यूपी SIR: गाजियाबाद और बुलंदशहर में कटे इतने वोटर्स के नाम, आंकड़ा देख चौंक जाएंगे आप

उत्तर प्रदेश में SIR (विशेष गहन संशोधन) के तहत मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने का मामला सामने आया है. यूपी में वोट कटने के मामले में लखनऊ पहले नंबर पर है तो गाजियाबाद दूसरे स्थान पर, जबकि बुलंदशहर में भी 4 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.

गाजियाबाद में करीब 71 प्रतिशत से ऊपर पुराने वोट मिले हैं वहीं करीब 29 फीसदी वोट कटे या नहीं मिले हैं. कुल वोट मिले 71.17 फीसदी यानी 20 लाख 19 हजार 815, जबकि कुल वोट नहीं मिले 28.84 फीसदी यानी 8 लाख 18 हजार 362.

साहिबाबाद में सर्वाधिक 38% वोट कटे

गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है. इसी विधानसभा में सबसे अधिक 38.32 फीसदी वोट नहीं मिले हैं.

गाजियाबाद विधानसभावार आंकड़े:

लोनी: 26%

मुरादनगर: 23.67%

साहिबाबाद: 38.32%

गाजियाबाद: 25.36%

मोदीनगर: 15.47%

बुलंदशहर: 4 लाख 3 हजार मतदाता हटाए

बुलंदशहर जिले में SIR के तहत कुल 4 लाख 3 हजार 369 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या 26 लाख 63 हजार 718 से घटकर 22 लाख 60 हजार 349 रह गई है. बुलंदशहर में 57 हजार मृतक, 77 हजार अनुपस्थित और 2 लाख 35 हजार शिफ्टिड मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि एक लाख से अधिक मतदाताओं तक मशीनरी ही नहीं पहुंच पाई.

बुलंदशहर विधानसभावार मतदाता:

सिकंदराबाद: 65,034

बुलंदशहर: 62,482

स्याना: 42,951

अनूपशहर: 6,10,104

डिबाई: 54,073

शिकारपुर: 47,756

खुर्जा: 69,969

फ्लोटिंग पॉपुलेशन और इंडस्ट्री टाउन का असर

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र, फ्लोटिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री टाउन होने के कारण बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अब यहां नहीं हैं. इसी कारण इतने बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं.

2 महीने का समय, फॉर्म 6 और 8 से सुधार

जिलाधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची दे दी गई है. अब दावे और आपत्ति प्राप्त करेंगे. जिनके नाम इस सूची में नहीं है उनके पास अभी भी 2 महीनों का समय है. जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वो फॉर्म 6 के तहत भर सकते हैं. किसी का कोई सुधार होना है तो फॉर्म 8 भर सकते हैं. ये सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन मौजूद है. हर बीएलओ के पास 60 फॉर्म हैं साथ ही राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को भी फॉर्म दिए गए हैं.

व्यापक अभियान की जरूरत

अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसमें व्यापक अभियान चलाया जाएगा. अगर किसी का वोट गलत कटा है तो वो दावा कर सकता है. बहुत लोग ऐसे हैं जो नए गाजियाबाद या बुलंदशहर आये हैं, वो लोग अपना नाम जुड़वा लें. फाइनल मतदाता सूची जारी होने से पहले मतदाताओं को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए. ये बेहद महत्वपूर्ण समय है और मतदाताओं को सतर्क रहने की जरूरत है.