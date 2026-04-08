यूपी: वाराणसी में स्मार्ट मीटर पर बवाल, पैसे देने के बाद भी नहीं आती बिजली, बिल भी ज्यादा

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: वाराणसी में स्मार्ट मीटर पर बवाल, पैसे देने के बाद भी नहीं आती बिजली, बिल भी ज्यादा

UP News: वाराणसी में स्मार्ट मीटर पर बवाल, पैसे देने के बाद भी नहीं आती बिजली, बिल भी ज्यादा

UP News In Hindi: यूपी के ज्यादातर जनपद के घरों में लगने वाले बिजली के स्मार्ट मीटर आम लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं. वाराणसी के बिजली उपभोक्ता ने बताया कि महीने का समय समाप्त होते ही बिजली कट जाती है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 08 Apr 2026 01:24 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में लोगों को पर्याप्त बिजली मिलना हमेशा से ही अहम मुद्दा रहा है और इसमें कोई संशय नहीं की वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जनपद को पर्याप्त बिजली मिल भी रही है. लेकिन घरों में लगने वाले बिजली के स्मार्ट मीटर अक्सर आम लोगों के पसीने छुड़ा देते हैं. वाराणसी के बिजली उपभोक्ता ने इस मामले पर अपनी समस्याओं को बताया हैं. 

'महीने के तुरंत बाद कट जाती है बिजली'

वाराणसी सिगरा के रवि कुमार का कहना है कि उनके घर में स्मार्ट मीटर महीनों पहले लगाया गया था. एक महीने का समय समाप्त होने के कुछ ही समय बाद बिजली कट जाती है और कई बार ऐसा भी हो चुका है कि जब बिल चुकता करते हैं, उसके कुछ घंटे बाद ही बिजली आती है. जबकि चांदपुर के संजय चौबे का कहना है कि उनके साथ-साथ कई लोगों की शिकायत है कि जब स्मार्ट मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं का एक महीने में पैसा जमा न करने पर बिजली कट जाती है तो पैसा जमा करने के बाद भी लखनऊ तक संपर्क करने और अन्य शिकायत के बाद उनके घर बिजली आती है. 

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स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी रीडिंग आना बंद 

जबकि वाराणसी के घौसाबाद क्षेत्र के लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी मीटर में रीडिंग आना बंद हो गई, जब इसको लेकर विभाग से शिकायत किया गया तो फिर से नया मीटर लगाने की सलाह दी गई और नया मीटर लगाने पर पुनः निर्धारित शुल्क दिए गए. स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि इस स्मार्ट मीटर के लगने की वजह से पहले की तुलना में उन्हें अधिक बिजली का बिल देना पड़ता है. 

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Published at : 08 Apr 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
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