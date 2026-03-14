यूपी एसआई भर्ती परीक्षा में कैसा आया पेपर? अभ्यर्थियों बोले- ' जैसा सोचा उससे असान...'

उत्तर प्रदेश पुलिस के आज (14 मार्च) सब-इंस्पेक्टर यानी दरोगा भर्ती की परीक्षा थी, जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई. परीक्षा खत्म होने के बाद सेंटर से बाहर निकलते अभ्यर्थियों ने पेपर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. ज्यादातर अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर संतुलित और अपेक्षाकृत आसान था और जिसने अच्छी तैयारी की है उसके चयन की पूरी संभावना है.

अयोध्या के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित यूपी एसआई भर्ती परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों में परीक्षा के बाद उत्साह दिखाई दिया. सेंटर से बाहर निकलते ही अभ्यर्थियों ने पेपर के स्तर और पैटर्न को लेकर अपनी राय साझा की.

जिसने मेहनत से तैयारी की, उसके लिए चयन संभव

सीतापुर से आए अभ्यर्थी शिवम मिश्रा ने बताया कि उनकी परीक्षा अच्छी रही और पेपर ज्यादा कठिन नहीं था. उनका कहना है कि जिसने मेहनत से तैयारी की है, उसके लिए चयन की संभावना मजबूत है. वहीं रायबरेली से आए भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पेपर का पैटर्न अच्छा था और कुल 160 सवाल पूछे गए थे.

उन्होंने कहा कि कुछ सवाल जरूर थोड़े कठिन थे और टाइम मैनेजमेंट भी अहम रहा, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है और अब उम्मीद मेरिट पर टिकी है.

रीजनिंग और मैथ के सवाल संतुलित, सामान्य स्तर का रहा पेपर

अमेठी से आईं एक अभ्यर्थी पूजा सिंह ने कहा कि वह दरोगा बनने के लक्ष्य के साथ परीक्षा देने आई थीं. उनके मुताबिक रीजनिंग और मैथ के सवाल संतुलित थे और पेपर कुल मिलाकर आसान और सामान्य स्तर का रहा. इसके बाद अभ्यर्थी अजय शुक्ला ने बताया कि पेपर काफी हद तक सरल था, हालांकि हिंदी साहित्य और सामान्य अध्ययन के कुछ सवाल थोड़ा सोचने वाले थे. उन्होंने बताया कि बीएनएस के तीन-चार सवाल पूछे गए थे और पॉलिटी से भी अच्छी संख्या में प्रश्न आए थे.

सीतापुर से आए मोहित वर्मा ने कहा कि पेपर सामान्य स्तर का था और ज्यादातर वही सवाल आए जिनकी उन्होंने तैयारी की थी. उन्हें उम्मीद है कि उनका परिणाम अच्छा रहेगा. वहीं लखीमपुर खीरी से आए हर्षित गुप्ता के मुताबिक पेपर न तो ज्यादा कठिन था और न ही बहुत आसान, बल्कि पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल संतुलित रहा.