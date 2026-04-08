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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबेमौसम बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर, राहत दिलाने के लिए सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश

बेमौसम बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर, राहत दिलाने के लिए सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों और जानमाल की हानि पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि, नुकसान का आकलन कर त्वरित आर्थिक सहायता दिलाएं.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 08 Apr 2026 07:50 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में बेमौसम और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है, इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों और जानमाल की हानि पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खुद मौके पर जाएं और किसानों से बात कर फसलों के नुकसान का आकलन कर त्वरित आर्थिक सहायत दिलवाएं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद करें और फसलों के नुकसान का सही-सही आंकलन करें. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी निरंतर किसानों के संपर्क में रहें और मातहतों को भी फील्ड में उतारें.

संबल के रूप में किसानों के साथ खड़ी है सरकार- सीएम

योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेमौसम बारिश ने किसानों का चैन छीना है और सरकार संबल के रूप में किसानों के साथ खड़ी है.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फसलों के नुकसान का आकलन कराने के साथ ही समयबद्ध ढंग से मुआवजा दिलाएं.

सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं किसानों के पास पहुंचने के साथ ही मातहतों को भी फील्ड में रखें. साथ ही शासन स्तर पर भी समन्वय रखें. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जनहानि, पशुहानि, घायलों व आपदा से प्रभावितों को भी मुआवजा दिलाएं.

यूपी में आज बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है. कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी होगी. IMD के अनुसार, पश्चिमी यूपी के संभाग में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश के बौछारें पड़ने का ऑरेंज अलर्ट है. इस 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट है. वहीं, पूर्वी संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना हैं. इन जिलों में 40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाओं का यलो अलर्ट है.

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Published at : 08 Apr 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath LUCKNOW NEWS
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