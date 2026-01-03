मुरादाबाद: तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को रौंदा, मौत, 3 दिन बाद भी आरोपी फरार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार कार ने दो डिलीवरी बॉयज को कुचल दिया. हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है. मझोला थाना इलाके में हुए इस हादसे के तीन दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक कार सवार किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है.

घटना 30-31 दिसंबर की रात की है, जब बुद्धि विहार क्षेत्र स्थित कंपनी के वेयरहाउस से सामान लेकर ललित चंद्रा अपने सहयोगी के साथ स्कूटर से डिलीवरी के लिए निकले थे. जैसे ही वे बुद्धि विहार से मझौला चौराहे की ओर बढ़े, सामने से आ रही तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने उनके स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटर काफी दूर तक घिसटते हुए चला गया. हादसे में स्कूटर चला रहे ललित चंद्रा का पैर बुरी तरह टूट गया, जबकि पीछे बैठे उनके सहयोगी के पैर में भी गंभीर फ्रैक्चर हुआ. आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि कार सवार वाहन छोड़कर फरार हो चुके थे.

अस्पताल में तोड़ा दम, साथी की हालत गंभीर

घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ललित चंद्रा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, उनका सहयोगी जिला अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. चिकित्सकों ने घायल युवक के पैर का ऑपरेशन किया है और उसे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है.

मौके से मिली शराब की बोतल, नशे में थे आरोपी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार सवार नशे की हालत में थे. पुलिस को मौके से शराब की बोतल भी मिली है, जिससे यह आशंका और मजबूत हो गई है कि हादसा नशे में तेज रफ्तार वाहन चलाने की वजह से हुआ. बताया जा रहा है कि अर्टिगा कार मुरादाबाद नंबर की है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.

घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से मृतक के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया, "इस घटना में एक डिलीवरी बॉय की मौत हुई है. मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाही की जा रही है. हम जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटे हैं."

परिजनों की न्याय की गुहार

मृतक ललित चंद्रा के परिवार वालों ने पुलिस की धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई है. परिजनों का कहना है कि तीन दिन बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है. उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. स्थानीय लोगों ने भी इस हादसे की निंदा करते हुए कहा कि नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रात के समय नाकाबंदी और चेकिंग बढ़ाई जाए.

सवाल उठे पुलिस की कार्रवाई पर

अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कब तक इस मामले में पीड़ित परिवारों को इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ेगा. क्या पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पाएगी या यह मामला भी कई अन्य हिट एंड रन केसों की तरह लंबित रह जाएगा. मृतक का परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है और उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा मिले.

यह घटना एक बार फिर नशे में गाड़ी चलाने के खतरों को रेखांकित करती है और यातायात नियमों के सख्त पालन की जरूरत को उजागर करती है.