UP News: शादी के 24 घंटे बाद खुला ऐसा राज कि परिवार रह गया हैरान... दुल्हन ने बेटी को दिया जन्म

Greater Noida Marriage Case: विवाह सात फेरों का बंधन है और जीवन भर साथ रहने की कसमें खाने का मिलन है. शादी के बाद अक्सर नए जोड़े का अपनी संतान के लिए सपने देखना स्वाभाविक है. लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके से एक हैरान कर देने वाला वाक्या पेश आया है, जहां शादी के अगले ही दिन दुल्हन ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दे दिया. यह अजीब घटना अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

दनकौर इलाके के एक युवक की शादी सोमवार को बुलंदशहर की एक युवती के साथ धूमधाम से हुई थी. शादी की रस्मों के बाद दुल्हन खुशी-खुशी अपने ससुराल में दाखिल हुई, लेकिन अगले ही दिन मंगलवार शाम को उसे अचानक पेट में तेज दर्द होने लगा. जिसके बाद घबराए ससुराल वालों ने उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया.

24 घंटे के अंदर दुल्हन बनी मां

डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि वह सात महीने की गर्भवती है और प्रसव पीड़ा में है, जिससे दूल्हे के परिवार का दिमाग चकरा गया. इसके कुछ ही देर बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया. अस्पताल में हुई इस जांच और प्रसव का पता चलते ही दूल्हे का परिवार गुस्से से भड़क गया. परिजनों का कहना है कि पांच महीने पहले सगाई हुई थी और उस समय दुल्हन ने अपनी गर्भावस्था की बात छिपाई और उन्हें धोखा दिया.

दूल्हे ने कहा कि सगाई के दौरान वे उससे मिले थे, लेकिन दुल्हन के परिवार ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि उसके पेट में पत्थर हैं और ऑपरेशन के कारण पेट फूला हुआ है. इस खुलासे के बाद दूल्हे के परिवार वालों ने इसे धोखाधड़ी बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कारवाई है.

कहानी खत्म.. दुल्हन मायके!

अस्पताल में हुए इस हाई-ड्रामा के बाद दोनों परिवारों के बीच तीखी बहस हुई. दूल्हे के परिवार ने कहा कि उन्हें धोखा दिया गया है और वे ऐसी दुल्हन को अपने घर में नहीं आने देंगे.

आखिरकार पुलिस और बड़ों की उपस्थिति में हुई चर्चा के बाद, दुल्हन और नवजात शिशु को उसके माता-पिता के साथ बुलंदशहर भेज दिया गया. यह घटना सिर्फ 24 घंटे के अंदर शादी, प्रसव और तलाक के विवाद का अनोखा मामला बन गया, जो अब सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बन गया है.