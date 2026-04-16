यूपी: संभल में सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह और इमामबाड़ा पर एक्शन, तहसीलदार के आदेश पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिछौली गांव में गुरुवार (16 अप्रैल 2026) को सरकारी जमीन पर कथित रूप से बने इमामबाड़े और ईदगाह को ध्वस्त कर दिया. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई राजस्व विभाग के आदेशों के तहत की गई. प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी और उस पर अवैध रूप से धार्मिक ढांचे खड़े किए गए थे.

इमामबाड़ा और ईदगाह का अवैध रूप से किया गया था निर्माण

संभल की उपजिलाधिकारी निधि पटेल ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. उन्होंने कहा कि गाटा संख्या 1240 और 1242 में स्थित दो अलग-अलग भूखंडों पर इमामबाड़ा और ईदगाह का निर्माण अवैध रूप से किया गया था. इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद मामला तहसीलदार की अदालत में पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद बेदखली के आदेश जारी किए गए.

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पुलिस टीमों ने तहसीलदार अदालत के आदेशों पर की कार्रवाई

पटेल ने स्पष्ट किया कि राजस्व और पुलिस टीमों ने तहसीलदार अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया. पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रशासन ने सतर्कता बरती और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई. अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई और कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही.

गौरतलब है कि संभल जिला पिछले कुछ महीनों से अतिक्रमण, जमीन के उपयोग और धार्मिक ढांचों से जुड़े विवादों को लेकर चर्चा में रहा है. विशेष रूप से कोट गरवी इलाके में स्थित शाही जामा मस्जिद के अदालत के निर्देश पर नवंबर 2024 में हुए सर्वेक्षण के दौरान हिंसा की घटना के बाद से प्रशासन ने पूरे जिले में प्रवर्तन कार्रवाई को और तेज कर दिया है.

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