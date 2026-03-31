Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भांजी के साथ दरिंदगी का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां नाबालिग भांजी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी मौसा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. यह कारवाई कोतवाली देहात थाना पुलिस स्टेशन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाई जा रही खास अभियान के तहत की. पुलिस अधीक्षक शहर और सर्कल ऑफिसर सिटी की निगरानी में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी की पहचान टीपू पुत्र सईद के रूप में की है, जो लखीसराय के हैवत ​​गंज का रहने वाला बताया जा रहा है. उसे चिलकाना स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने पीड़ित को भी बरामद कर लिया और आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है.

रिश्ते का भरोसा तोड़कर किया गुनाह

पुलिस के अनुसार, 24 मार्च को वादी की लिखित शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 137(2) के तहत कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन में मामला नंबर 118/26 दर्ज किया गया था. शिकायत में कहा गया कि आरोपी रिश्ते में पीड़िता का मौसा लगता है. परिवार को शुरू में आरोपी पर शक नहीं था क्योंकि वह घर का ही एक सदस्य था.

आरोप है कि आरोपी ने इसी भरोसे का फायदा उठाया और नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. वादी के मुताबिक, उसकी 15 साल की बेटी 23 मार्च को सुबह 10 बजे के करीब घर से अचानक गायब हो गई थी. काफी तलाश करने के बाद यह पता चला कि उसका साढू टीपू ही उसे ले कर फरार हो गया था.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की और लड़की तलाश के लिए टीम गठित की. जांच के दौरान पुलिस ने मामले में और गंभीर आरोप शामिल किए. पहले दर्ज मामले के साथ अब बीएनएस की धाराएं 64(2) और POCSO एक्ट की 5 भी केस में जोड़ी गईं.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे माननीय अदालत में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.