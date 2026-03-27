उत्तर प्रदेश के रामगढ़ताल के समीप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से बना विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने जा रहा है. पहले खेलो इंडिया के अंतर्गत रोइंग के आल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का सफल आयोजन और अब जापान एशियाड 2026 के लिए रोइंग महिला टीम की स्पेशल ट्रेनिंग रामगढ़ताल में ही होने जा रही है. वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाकर रामगढ़ताल को वाटर स्पोर्ट्स का नया केंद्र बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है.

पहली बार उत्तर प्रदेश को मिली राष्ट्रीय प्रशिक्षिण शिविर की मेजबानी

भारतीय रोइंग के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश को रोइंग (नौकायन) के राष्ट्रीय प्रशिक्षिण शिविर की मेजबानी मिली है. भारतीय महिला रोइंग टीम का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर 27 मार्च (शुक्रवार) से गोरखपुर के रामगढ़ताल स्थित वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा. इस शिविर में देशभर की चुनिंदा महिला रोअर्स हिस्सा ले रही हैं. इनमें वे खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है.

जापान में होने वाले 20वें एशियाई खेल (आइची-नागोया 2026) की तैयारियों के लिए रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अनुरोध पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा संचालित यह प्रशिक्षण शिविर विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है. इस शिविर के लिए उत्तर प्रदेश खेल विभाग भरपूर सहयोग कर रहा है.

शिविर की औपचारिक शुरुआत 27 मार्च को होगी

रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा (सचिव, यूपी रोइंग एसोसिएशन) ने बताया कि शिविर के लिए चयनित खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों का आगमन गोरखपुर में हो चुका है. शिविर की औपचारिक शुरुआत 27 मार्च को दोपहर तीन बजे से की जाएगी. मुख्य अतिथि गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्पराज सिंह होंगे. इस अवसर पर रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सुभाशीष मुखर्जी भी मौजूद रहेंगे. उन्होंने बताया कि यह पहला अवसर है जब रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (आरएफआई) ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण शिविर की मेजबानी के लिए चुना है.

जापान में 20वें एशियाई खेल का आयोजन 19 सितंबर से होगा

सीएम योगी के विजन से रामगढ़ताल को इसके शांत जलस्तर और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जो खिलाड़ियों की तकनीक निखारने में सहायक होगा. इस शिविर के माध्यम से उत्तर प्रदेश अब 'वॉटर स्पोर्ट्स' के हब के रूप में उभरेगा. सुधीर शर्मा ने बताया कि जापान में 20वें एशियाई खेल (नागोया 2026) का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होंगे. इसके अंतर्गत रोइंग की स्पर्धाएं कोर्स सुमियामा, फुकुये, कैज़ु सिटी, गिफु प्रान्त में स्थित नागरागावा इंटरनेशनल रेगुटा कोर्स में 20 सितंबर से 25 सितंबर तक होंगी.

राष्ट्रीय शिविर के लिए चयनित खिलाड़ी व ऑफिशियल

किरण (हरियाणा), मृणमयी सालगांवकर (महाराष्ट्र), रुक्मणी, विंध्या शंकर (मध्य प्रदेश), बी. आनंदी, किरण देवी (आल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड/मेघालय), अश्वनी कुमारन, सानिया कृष्णन, अन्ना हेलन, हिमा टी, एंजेल मैरी (केरल), मोनिका बदोरिया, अंशिका भारती (ओडिशा)। कोच : राजेश कुमार (सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड), ममता जेना (आल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड).