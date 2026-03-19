नवरात्रि के समय खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, एक्सपायरी वाला 400 किलो कुट्टू का आटा जब्त

नवरात्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें जिले के विभिन्न बाजारों में छापामारी कर करीब 400 किलो कुट्टू का आटा जब्त किया गया है.

अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा स्थित संतोष ट्रेड पर छापामारी की. जहां करीब 240 किलो कुट्टू का आता खुला मिला, जिसका कोई बिल या वाउचर भी नहीं था. साथ ही पैकेट पर कोई भी निर्माण तिथि और बैच नंबर की भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जो की खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन है.

नोएडा के अलग-अलग दुकानों से 160 किलो कुट्टू आटा जब्त

इसके अलावा नोएडा के अलग-अलग दुकानों से करीब 160 किलो कुट्टू का आटा जब्त जिया गया, जिनमें करीब 70 किलो खुला और 110 किलो पैकेट आटा जब्त किया गया. विभाग में कुल 7 नमो में जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की खाल पदार्थ मानकों के अनुरूप है या नहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शिवरात्रि के दौरान करीब एक सोसायटी के ही 160 लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए थे, जिसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पहले से ही इस बार तैयारी शुरू कर दी थी.

बिना बिल और बिना एक्सपायरी तिथि के बेचने वालों को बक्शा नहीं जाएगा

गौरतलब है कि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बिना बिल, बिना लेबल और एक्सपायरी या निर्माण तिथि के बिना खाद्य पदार्थ बेचने वालों को बक्शा नहीं जाएगा. अधिकारियों का यह भी कहना है कि नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान व्रत में इस्तेमाल होने वाले हर पदार्थ की मांग बढ़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग मिलावटी और घटिया सामग्री बाजार में बेच रहे है.

इसीलिए जनपद में इस तरह का अभियान चलाया गया और आगे भी समय-समय पर यह अभियान जारी रहेगा. प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय उनकी गुणवत्ता और पैकिंग की जानकारी जरूर जांच ले. समय-समय पर इस तरह के अभियान चलते रहते है.