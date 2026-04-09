पीलीभीत में हैवानियत की हद पार, पति ने शराब के नशे में दांतों से काट डाली पत्नी की नाक

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक कलयुगी पति ने शराब के नशे में मामूली विवाद को लेकर अपनी ही पत्नी के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है. इस शख्स ने अपनी पत्नी की नाक दांतों से चबाकर उसे लहूलुहान कर दिया.

शराब की लत इंसान को किस कदर हैवान बना देती है, इसकी बानगी पीलीभीत के दियूरिया कोतवाली क्षेत्र में देखने को मिली है. यहां महेशपुर गांव निवासी अमन कुमार ने शराब के नशे में धुत होकर सारी हदें पार कर दीं. उसका अपनी 30 साल की पत्नी पूजा से मामूली विवाद हुआ, उसी बीच नशे में धुत अमन पर खून इस कदर सवार था कि उसने अपना आपा खो दिया और पूजा के चेहरे पर हमला बोल दिया. पति पर हैवानियत की कदर सवार थी कि, उसने दांतों से अपनी ही पत्नी की नाक काट डाली.

घटना में लहूलुहान पीड़ित महिला की चीख-पुकार सुनकर जब तक पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचते, पूजा खून से लथपथ हो चुकी थी. जिसे देख आनन-फानन में पीड़ित महिला को पीलीभीत के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर करते हुए बताया कि महिला की नाक पर घाव बेहद गहरा है और स्थिति गंभीर बनी हुई है.

प्राथमिक उपचार के लिए किया गया हायर सेंटर रेफर

जिला चिकित्सक कपिल शर्मा ने बताया कि पूजा नाम की घायल यवती को गम्भीर हालत में लाया गया था. जिसको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने भी बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया है और फरार आरोपी पति की तलाश में दबिश दी जा रही है. वहीं पड़ोसी ने बताया उसके बेटे अमन शराब के नशे में धुत होकर मारपीट करता था, कल भी उसने शराब के नशे में धुत होकर पूजा की मारपीट कर उसकी नाक काट दी.