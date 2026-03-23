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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: हापुड़ के NH-9 पर अनियंत्रित रोडवेज बस डिवाइडर पर चढ़ी, दर्जनभर यात्री हुए घायल, चालक की मौत

UP News: हापुड़ के NH-9 पर अनियंत्रित रोडवेज बस डिवाइडर पर चढ़ी, दर्जनभर यात्री हुए घायल, चालक की मौत

UP News In Hindi: जनपद हापुड़ एनएच-9 पर पीलीभीत से दिल्ली जा रही एक रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस की रफ्तार होने से बस सीधे डिवाइडर पर जा चढ़ी. हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 23 Mar 2026 11:13 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां एनएच-9 पर पीलीभीत से दिल्ली जा रही एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई. इस हादसे में बस के चालक की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

संतुलन बिगड़ने के कारण डिवाइडर पर चढ़ी बस

जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे-9 पर पीलीभीत डिपो की एक रोडवेज बस संख्या- UP 78 LN 6325 बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम उपेडा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस की रफ्तार तेज थी और अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीधे डिवाइडर पर जा चढ़ी. हादसे के वक्त बस में 33 यात्री सवार थे. हादसे के कारण लगभग 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जबकि बस चालक मंगल सिंह पुत्र सुखवंदर सिंह निवासी भवंतनगर त्रिलोकपुर खीरी की करीब 50 साल की उम्र में मृत्यु हो गई.

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पुलिस ने घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में कराया भर्ती

घटना की सूचना मिलते ही बाबूगढ़ थाना प्रभारी मुनिश प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है. बस के डिवाइडर पर फंसने के कारण हाईवे के एक हिस्से पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. पुलिस ने तुरंत क्रेन मंगवाकर बस को मौके से हटवाया और यातायात की सुचारू रूप से शुरू करवाई. फिलहाल पुलिस हादसे के सही कारणों की जांच कर रही है. प्राथमिक तौर पर मामला ओवरस्पीडिंग या ड्राइवर की नींद की झपकी का लग रहा है. प्रशासन ने यात्रियों के परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.

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Published at : 23 Mar 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Hapur News UP NEWS ROAD ACCIDENT
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