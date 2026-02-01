एक्सप्लोरर
'नवजोत सिद्धू की पत्नी का कैंसर गोमूत्र पीने से हुआ ठीक', कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने किया बड़ा दावा
Mathura News: पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से गौरी गोपाल आश्रम में पहुंचकर मुलाकात की. नवजोत कौर ने बताया कि वे रोज गौमूत्र का सेवन करती हैं.
पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने मथुरा के वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम पहुंचकर मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की, अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की वीडियो नवजोत कौर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की है.
सोशल मीडिया जारी वीडियो में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को बताया कि वो रोजाना गोमूत्र से स्नान करती हैं. इसके साथ ही वह नियमित रूप से गोमूत्र का सेवन भी करती हैं. डॉ. नवजोत कौर का मानना है कि कैंसर को हराने में गोमूत्र एक बड़ी दवा साबित हुआ. उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से भी मुलाकात की थी.
सोशल मीडिया जारी वीडियो में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को बताया कि वो रोजाना गोमूत्र से स्नान करती हैं. इसके साथ ही वह नियमित रूप से गोमूत्र का सेवन भी करती हैं. डॉ. नवजोत कौर का मानना है कि कैंसर को हराने में गोमूत्र एक बड़ी दवा साबित हुआ. उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से भी मुलाकात की थी.
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी शेयर की वीडियो
कथावाचक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, वीडियो में अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि, "डॉ. नवजोत कौर अभी भी गौमूत्र से स्नान करती हैं, और गौमूत्र का पान करती है. नवजोत कौर ने अपना कैंसर आयुर्वेदिक दवाओं के बल पर ठीक किया है." डॉक्टरों ने नवजोत को कहा था कि वह चार हफ्ते तक जिंदा रहेंगी लेकिन वे चार से जिंदा हैं." अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि वे नवजोत सिंह की लंबी आयु की कामना करते हैं.
अनिरुद्धाचार्य ने इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में यह भी कहा कि, अगर किसी को कैंसर हो तो नवजोत सिंह के यूट्यूब पर जाकर इसकी सारी डाइट वगैरह देख सकते हैं. अगर उनका पालन करते हैं तो कैंसर हरा देंगे. नवजोत सिंह ने कैंसर बीमारी को हरा दिया है. उन्होंने नवजोत सिंह को समाज की प्रेरणा बताया है.
अनिरुद्धाचार्य ने इंस्टाग्राम पर शेयर वीडियो में यह भी कहा कि, अगर किसी को कैंसर हो तो नवजोत सिंह के यूट्यूब पर जाकर इसकी सारी डाइट वगैरह देख सकते हैं. अगर उनका पालन करते हैं तो कैंसर हरा देंगे. नवजोत सिंह ने कैंसर बीमारी को हरा दिया है. उन्होंने नवजोत सिंह को समाज की प्रेरणा बताया है.
नवजोत कौर सिद्धू ने क्या कहा?
नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि, सिर्फ कैंसर स्पेशलिस्ट का एलोपैथिक इलाज ही आपकी जान बचा सकता है. लाइफस्टाइल में बदलाव, पेस्टिसाइड-फ्री ऑर्गेनिक खाना, अनाज या दूध के प्रोडक्ट न खाना, गाय के मूत्र से इलाज जैसी वैकल्पिक थेरेपी सिर्फ़ सपोर्टिव थेरेपी का काम करती हैं और आपका इलाज कभी नहीं कर सकतीं."
View this post on Instagram
उन्होंने कहा कि, "मेरे लिए डॉ. रूपिंदर बत्रा जैसे अच्छे डॉक्टर से तुरंत इलाज बहुत जरूरी है और कैंसर के मरीज के लिए यही एकमात्र रास्ता है. सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन ने मेरी जान बचाई. मुझे जल्दी ठीक होने में मदद करने के लिए खाने और लाइफस्टाइल में बदलाव किए गए और आज तक बीमारी को दोबारा होने से रोका है."
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
Magh Mela 2026 में बाबा बने आकर्षण का केंद्र, महंगी गाड़ियों का काफिला लाए हैं साथ, डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं चर्चा, Pics
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 Photos
मकर संक्रांति से पहले प्रयागराज में 50 लाख ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, 1 करोड़ तक पहुंच सकती है संख्या
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL