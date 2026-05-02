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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: मानसिक रूप से परेशान युवक बना हिंसा का शिकार, पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट

UP News: मानसिक रूप से परेशान युवक बना हिंसा का शिकार, पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटकर उतारा मौत के घाट

UP News In Hindi: फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पुरवा गांव में कुछ पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर एक युवक की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि मृतक मानसिक बीमारी से ग्रसित था.

By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 02 May 2026 10:28 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के राहिमालन का पुरवा गांव में एक मामूली विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जहां लाठी-डंडों से पीट-पीटकर एक युवक की हत्या कर दी गई. इस घटना में मृतक के माता-पिता और भाभी भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

घर के बाहर बैठकर पड़ोसियों को गाली देता था मृतक

पुलिस के अनुसार, मृतक युवक की पहचान कुन्नू यादव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह मानसिक बीमारी से ग्रसित था और घर के बाहर बैठकर पड़ोसियों को गाली दे रहा था. इसी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले कमलेश यादव, मनीष, सचिन और सुरेन्द्र सहित कुछ अन्य लोग आक्रोशित हो गए. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने लाठी-डंडों से लैस होकर कुन्नू यादव पर हमला कर दिया.

हमलावरों ने कुन्नू यादव को बुरी तरह पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बेटे की चीख-पुकार सुनकर जब उसके माता-पिता और भाभी उसे बचाने पहुंचे, तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया और उन्हें लहूलुहान कर दिया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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जिला अस्पताल रेफर के बाद भी नहीं बच सका कुन्नू यादव

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को हुसैनगंज के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान कुन्नू यादव ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है और लोगों में दहशत का माहौल है. हुसैनगंज थाना पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Published at : 02 May 2026 10:28 AM (IST)
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