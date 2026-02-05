हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: यीडा बना मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र, 101 यूनिट्स को भूमि आवंटन

UP News: यीडा बना मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र, 101 यूनिट्स को भूमि आवंटन

UP Medical Device Hub: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यीडा सेक्टर-28 में 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित हो रहा है, जो 'मेक इन इंडिया' और रोजगार बढ़ाएगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 05 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

UP Medical Device Hub: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर-28 में 350 एकड़ में विकसित हो रहा मेडिकल डिवाइस पार्क अब कागजी योजना से निकलकर जमीन पर उतर चुका है, जहां निवेश, आवंटन और निर्माण तीनों स्तरों पर ठोस प्रगति दर्ज की गई है. योजना के अंतर्गत यहां अब तक न सिर्फ 100 से अधिक प्लॉट्स का आवंटन कर दिया गया है, बल्कि एक दर्जन इकाइयों ने अपना निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है. जल्द ही यहां प्रोडक्शन भी शुरू होने की संभावना है. 

उल्लेखनीय है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में विकसित हो रहा मेडिकल डिवाइस पार्क, योगी सरकार के उस विजन का प्रतीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश को नीति, इन्फ्रास्ट्रक्चर व भरोसा, तीनों स्तरों पर निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनाया जा रहा है. यह पार्क आने वाले वर्षों में यूपी को मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का नया पावरहाउस बना सकता है.

203 इंडस्ट्रियल प्लॉट में 101 का आवंटन

मेडिकल डिवाइस पार्क के अंतर्गत 188.15 एकड़ भूमि औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें विभिन्न आकार के कुल 203 इंडस्ट्रियल प्लॉट विकसित किए गए हैं. अब तक 101 प्लॉट का आवंटन हो चुका है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि यीडा क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस सेक्टर को लेकर निवेशकों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है.

धरातल पर उतर रहा निवेश

यीडा द्वारा जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 85 निवेशकों ने लीज प्लान जमा किया है, जबकि 62 लीज डीड निष्पादित हो चुकी हैं. 49 यूनिट्स ने साइट का पजेशन भी ले लिया है. 23 इकाइयों के भवन मानचित्र स्वीकृत हो चुके हैं तो 12 इकाइयों में निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है. यह प्रगति योगी सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम, समयबद्ध स्वीकृति और नीति-स्थिरता का सीधा प्रमाण मानी जा रही है.

ग्रीन, वेयरहाउस व कमर्शियल जोनों के साथ यीडा का समग्र मॉडल

यीडा इस मेडिकल डिवाइस पार्क को केवल एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर नहीं, बल्कि एक फुल-फ्लेज्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के रूप में विकसित कर रहा है. इसके तहत 9.02 एकड़ में वेयरहाउस प्लॉट, 18.66 एकड़ में ग्रीन एरिया, 46.43 एकड़ में कॉमन फैसिलिटी एरिया, 4.84 एकड़ में कमर्शियल सेक्टर और 79.10 एकड़ में पार्किंग व रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है, जिससे उत्पादन के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स, पर्यावरण और वर्कफोर्स सुविधाओं का संतुलन सुनिश्चित हो सके.

नए आवंटन की प्रक्रिया तेज, निवेश के लिए फिर खुले अवसर

मेडिकल डिवाइस पार्क में औद्योगिक इकाइयों के लिए उपलब्ध शेष भूमि में से 10.32 एकड़ भूमि पर नए आवंटन के लिए 12 जनवरी 2026 को योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत कुल 22 नए प्लॉट आवंटन के लिए प्रस्तावित हैं, जिनमें 1000 वर्गमीटर के 11 प्लॉट, 2100 वर्गमीटर के 9 प्लॉट तथा 5940 वर्गमीटर के 2 प्लॉट शामिल हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2026 तय की गई है.

योगी मॉडल को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यीडा की रणनीतिक लोकेशन, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट इकोसिस्टम के साथ योगी सरकार की उद्योगोन्मुख नीतियों का मेल उत्तर प्रदेश को मेडिकल डिवाइस सेक्टर में राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकता है. यह परियोजना आयात पर निर्भरता घटाने के साथ-साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को भी मजबूती देती है.

Published at : 05 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath UP Medical Device Hub
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Advertisement

वीडियोज

Parliament Budget Session: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी | Rahul Gandhi | PM Modi | Breaking
Tariff Relief ने बदली Game, Gokaldas Exports ने मारी बाज़ी | Paisa Live
Ghaziabad Case: कैसे तीनों बहनों ने लगाई छलांग? चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान! | Game Addiction
Ghaziabad Case: 'पिता पर 2 करोड़ रुपये का था कर्ज'- सूत्र | Game Addiction | UP | ABP News
Parliament Budget Session: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास | India US Trade Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
मूवी रिव्यू
Vadh 2 Review: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
वध 2 रिव्यू: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
शिक्षा
यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ
यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ
जनरल नॉलेज
Human Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
हेल्थ
High Blood Pressure: क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget