Video: दिनदहाड़े किडनैपिंग की कोशिश! सामने आकर रोकी शख्स की स्कूटी, फिर खींचा... मथुरा का वीडियो वायरल
Mathura Viral Video: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक चौंका देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक सवार दिनदहाड़े एक छोटी बच्ची को उसके पिता से किडनैप करने की कोशिश करते हुए नजर आता है.
Uttar Pradesh News: सरेआम किडनैपिंग का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिनदहाड़े एक छोटी बच्ची को उसके पिता से किडनैप करने की कोशिश की गई. यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों ने घटना पर गुस्सा जाहिर किया है. दावा है कि यह वीडियो यूपी के मथुरा का है.
पिता ने बच्ची को लेकर भागने की कोशिश की
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गली में एक बाइक पर दो लोग सवार होकर आते हैं और वह गली में बाइक रोकते हैं. इसी दौरान एक व्यक्ति स्कूटी पर सवार होकर आता है. उसके साथ उसकी छोटी बच्ची भी मौजूद होती है. बाइक सवार एक व्यक्ति स्कूटी के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें वहां से जाने नहीं देता.
Terrifying attempted kidnapping of a girl from her father in broad daylight in Mathura.— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 21, 2025
Never leave kids alone. Teach them:
❌ Don’t talk to strangers
❌ Don’t go anywhere with strangers
❌ Don’t take gifts/candies
Stay alert, stay safe.
pic.twitter.com/3ijXAQgYZX
बाइक सवार व्यक्ति छोटी बच्ची को उसके पिता के सामने किडनैप करने की कोशिश करता है और बच्ची के पिता का हाथ पकड़ लेता है, ताकि वह वहां से जा न पाए. लेकिन बच्ची का पिता वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक सवार व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है.
बाइक सवारों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई- यूजर्स
घटना के सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह बाइक सवार बच्ची को उसके पिता के सामने किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन पिता जैसे-तैसे वहां से निकल जाता है. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के हैरान करने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.
लोगों ने कहा कि दिनदहाड़े बच्ची को उसी के पिता के सामने किडनैप किया जा रहा है. यह कोई छोटी बात नहीं है तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि बाइक सवार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. कुछ लोगों ने बच्ची के लिए चिंता जताई है. इस तरह के तमाम रिएक्शन वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.
