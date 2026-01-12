UP News: 75 साल की मां से हुई कहासुनी, शराब के नशे में बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले के कोखराज थाने में एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां कोखराज पुलिस स्टेशन के तहत पुरानी बाजार इलाके में रहने वाले एक 40 साल के व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी ही मां को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. यह घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है.

शराब के नशे में मां की बेरहमी से पिटाई

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार कि मुताबिक, आरोपी की पहचान गुड्डू उर्फ ​​याकूब के रूप में हुई है, जो शराब पीने का आदी है. रविवार रात किसी बात को लेकर अपनी 75 साल की मां आयशा से कहासुनी हो गई. शुरुआत में यह मामला सिर्फ घरेलू था, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपना आपा खो दिया और अपनी ही मां की पिटाई शुरू कर दी.

पड़ोसियों की कोशिश रही नाकाम

स्थानीय लोगों ने बताया कि झगड़े की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचें और पड़ोसियों ने महिला को बचाने की कोशिश की. हालांकि शराब के आदी गुड्डू ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और इसके बाद उसने अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई. मारपीट के दौरान महिला की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस ने कलयुगी बेटे को किया गिरफ्तार

इस मामले की जानकारी मिलते ही कोखराज थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, आरोपी गुड्डू को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

राजेश कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों लोगों के मुताबिक यह मामला घरेलू विवाद और शराब के नशे में की गई मारपीट की है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. फिलहाल आरोपी गुड्डू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आगे की कानूनी कारवाई की जा रही है.