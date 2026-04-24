झांसी में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, शादी के नाम पर 50+ उम्र के पुरुषों से करोड़ों की ठगी

झांसी में अधेड़ उम्र के पुरुषों को खूबसूरत लड़की से शादी का झांसा देकर उनसे रुपये ऐंठने वाले कॉल सेन्टर का पर्दाफाश किया गया है. पुलिस की छापेमारी में साइबर स्लेवरी ( साइबर गुलामी ) की शिकार एक दर्जन से ज्यादा लड़कियां भी कॉल सेंटर से पकड़ी गईं, जिन्हें धमकाकर यह काम कराया जाता था. कॉल सेंटर की मैनेजर 35 साल की हिना कौशर को गिरफ्तार किया गया, जबकि मालिक सतीश व नीतू प्रजापति फरार हैं. पकड़ी गई लड़कियों की काउंसलिंग कर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है.

पुलिस को छापेमारी में 18-20 साल उम्र की 16 लड़कियां मिली

झांसी पुलिस को काफी दिनों से शहर में शादी कराने के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने वाले अवैध कॉल सेंटर की सूचना मिल रही थी. सटीक खबर मिलने पर पुलिस ने सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सरयू विहार इलाके में किराए के मकान में चल रहे शगुन मैरिज नाम के कॉल सेंटर पर छापा मारा. जहां एक कमरे में कम्प्यूटर, लैपटॉप और फोन पर बात करते 18-20 साल उम्र की 16 लड़कियां मिली. साथ ही हिना कौशर नाम की एक महिला भी मौजूद मिली. सभी से पूछताछ के वक्त चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.

UP Elections 2027: 'यूपी चुनाव में कांग्रेस को मिले 200 सीट नहीं तो...' अखिलेश यादव के पुराने दोस्त की पार्टी से उठी मांग

50 साल या इससे ज्यादा उम्र के पुरुषों से करते थे संर्पक

पूछताछ में बताया गया कि अखबारों व अन्य साइट्स पर निकले एडवरटाइज के जरिये वह 50 साल या इससे ज्यादा उम्र के शादी के इच्छुक पुरुषों का डाटा लेकर उनसे संपर्क करते थे. फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पर पांच सौ से दो हजार रुपये तक ऑनलाइन लेकर उन्हें AI से बनी सुन्दर लड़कियों की फेक फोटो भेजते थे. लड़की का बायोडाटा व फोन पर बात कराने के नाम पर फिर मोटी रकम वसूल की जाती थी. वहीं बात करने के इच्छुक पुरुषों से कॉल सेंटर की ही किसी लड़की से बात करा दी जाती थी.

कई बार वार्ता में कुछ अश्लीलता भी शामिल होती थी. बाद में संबंधित पुरुष को इसी कॉल रिकॉर्डिंग के नाम पर ब्लैकमेल भी किया जाता था. यह गैंग अब तक देश के विभिन्न राज्यों के 600 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाकर उनसे लगभग 40 लाख से ज्यादा रुपये की ठगी कर चुका है. पुलिस ने 9 बैंक खातों को फ्रीज करा दिया है.

लड़कियां महज पांच हजार रुपये में करती थीं नौकरी

जांच में सामने आया कि सेंटर पर काम करने वाली अधिकांश लड़कियां गरीब परिवारों से हैं और वह महज पांच हजार रुपये में नौकरी करती थीं. उनके आधार कार्ड व अन्य डॉक्यूमेंट हिना व नीतू के कब्जे में रख लिए जाते थे, जिससे वह चाहते हुए भी काम छोड़ नहीं पाती थीं. पुलिस ने मौके से 7 कंप्यूटर, एक टेबलेट, 30 मोबाइल फोन व अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं.

UP Board Results 2026: यूपी बोर्ड के परिणाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मां सरस्वती से यही प्रार्थना...