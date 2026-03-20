Mahoba News: शराब के नशे में हैवान बना पति, पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या, 2 दिन में गिरफ्तार
Mahoba News In Hindi: महोबा जनपद के श्रीनगर थाना क्षेत्र में नशे की हालत में पति ने अपनी ही पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. आरोपी पति राम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है.
उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के श्रीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात का मात्र 48 घंटे के अंदर खुलासा किया है. श्रीनगर थाना क्षेत्र के भंडरा गांव में पत्थर से कुचलकर पत्नी की हत्या करने वाले फरार आरोपी पति राम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है.
पति ने ही अपनी पत्नी की पत्थर से कुचलकर की हत्या
घटना की शुरुआत 16 मार्च को हुई थी, जब भंडरा गांव में 36 साल के पवनदेवी का रक्तरंजित शव बरामद हुआ था. इस नृशंस हत्या ने पूरे जनपद को झकझोर कर रख दिया था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने तत्काल टीमों का गठन किया. क्षेत्राधिकारी दीपक दुबे और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर मामले में बारीकी से निरीक्षण किया था. जिसकी जांच में समाने आया कि पति ने ही अपनी पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या की है.
पति राम सिंह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, लेकिन महोबा पुलिस की सक्रियता के आगे उसकी चालाकी धरी की धरी रह गई. अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि श्रीनगर थाना पुलिस ने जाल बिछाया और मुखबिर की सूचना पर आरोपी राम सिंह को भंडरा-मवई तिगैला के पास स्थित खेल मैदान के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया.
शराब के नशे की सनक ने बना दिया हत्यारा
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राम सिंह शराब का लती था और अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट करता था. करीब एक महीने पहले ही वह अपनी पत्नी को हमीरपुर स्थित उसके मायके से समझा-बुझाकर लाया था, लेकिन नशे की सनक ने उसे हत्यारा बना दिया. पत्थर से कुचलकर की गई इस हत्या ने तीन मासूम बच्चों के सिर से मां का साया छीन लिया. गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस के तहत आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे जेल भेज दिया गया है.
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Source: IOCL