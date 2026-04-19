इंदिरापुरम अग्निकांड पर सियासत तेज, अजय राय ने की जांच की मांग, बोले- 'आग सामान्य नहीं'

गाजियाबाद के इंदिरापुरम के कनवमी में लगी झुग्गियों में भीषण आग के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मौके पर पहुंचे. इस दौरान उनके साथ अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें जरूरी राहत सामग्री वितरित की. आग से प्रभावित लोगों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए और पीड़ितों के लिए उचित सहायता की मांग की.

'लखनऊ और गाजियाबाद में लगी आग सामान्य नहीं लगती'

अजय राय ने इस घटना को लेकर गंभीर आशंका जताते हुए कहा कि लखनऊ और गाजियाबाद में हाल ही में लगी आग सामान्य नहीं लगती. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की जांच केवल अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी रिपोर्ट अक्सर टालमटोल वाली होती है. उन्होंने इन मामलों की न्यायिक जांच कराने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

मीडिया से बातचीत के दौरान जब महिला आरक्षण बिल के बारे में सवाल पूछा गया, तो अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर केवल दिखावटी और बनावटी बातें कर रही है. कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्होंने मांग रखी कि जशोदाबेन को सम्मान दिया जाए और उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए.

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भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों से हटाया जा रहा ध्यान

इसके अलावा उन्होंने अमित शाह पर भी हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार जनता को भ्रमित करने में लगी है, ताकि भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके. उन्होंने कहा कि गुजरात के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है. साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 में उन्होंने महिलाओं को सम्मान देते हुए 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दिए थे.

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