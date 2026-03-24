संभल कोर्ट के एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने के मामले में इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है, एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है.

जानकारी के मुताबिक, एएसपी अनुज चौधरी और अनुज तोमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी. कोर्ट ने याचिकाकर्ता अनुज कुमार चौधरी और तत्कालीन इंस्पेक्टर कोतवाली अनुज कुमार तोमर को मिली अंतरिम रोक को बढ़ाया है. आपको बता दें कि 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल सीजेएम कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश पर रोक लगा दी थी.

21 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई

शिकायतकर्ता यामीन की तरफ से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया. कोर्ट ने याचिकार्ताओं और राज्य सरकार को रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले में 21 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी. अनुज चौधरी और यूपी सरकार की तरफ से अलग अलग याचिका दाखिल की गई है.

संभल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग

आपको बता दें कि यूपी सरकार और अनुज चौधरी ने संभल कोर्ट द्वारा 9 जनवरी को पारित आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में संभल कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज करने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच में हुई.

क्या था मामला?

दरअसल, इस घटना क्रम की शुरुआत 24 नवंबर 2024 से होती है. नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय इलाके के निवासी यामीन ने आरोप लगाया कि उनका 24 वर्षीय बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को पापड़ बेचने के लिए निकला था और शाही जामा मस्जिद के पास पुलिसकर्मियों ने उसे गोली मार दी. बता दें सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ यह आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विभांशु सुधीर ने 09 जनवरी 2026 को हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति के पिता द्वारा दायर याचिका पर दिया था.