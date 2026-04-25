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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: हरदोई में ई-रिक्शा सवार 10 साल की बच्ची पर फायरिंग, बदमाशों ने सफेद मुखौटा पहन बनाया निशाना

UP News: हरदोई में ई-रिक्शा सवार 10 साल की बच्ची पर फायरिंग, बदमाशों ने सफेद मुखौटा पहन बनाया निशाना

UP News In Hindi: हरदोई के लोकपुर के पास ई-रिक्शा सवार एक 10 साल की किशोरी को सफेद मुखौटा बांधे तीन बदमाशों ने कुछ देर तक पीछा किया और फिर गोली मार दी. किशोरी अपने नाना के घर आई थी.

By : रंजीत कुमार सिंह, हरदोई | Updated at : 25 Apr 2026 10:17 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हरदोई थाना मझिला क्षेत्र के लोकपुर के पास शुक्रवार (24 अप्रैल) को उस समय हड़कंप मच गया, जब सफेद मुखौटा बांधे तीन बदमाशों ने ई-रिक्शा सवार एक किशोरी का कुछ दूर तक पीछा किया और फिर अचानक गोली चला दी. गोली किशोरी के पैर में लगकर आर-पार हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बहन के यहां से लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली

गोली लगने वाली घायल किशोरी 10 साल की आयुषी पुत्री बृजेश निवासी कादरी गेट जनपद फर्रुखाबाद की थी और आठ दिन पहले अपने ननिहाल ग्राम पारा में नाना राजबहादुर के घर में आई थी. वह अपनी मां और भाई के साथ बहन के यहां से लौट रही थी तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया. गोली चलने की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिहानी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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वारदात को लेकर लोगों का सुरक्षा व्यवस्ता पर सवाल

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है. बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. दिनदहाड़े हुई इस दुस्साहस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है. लोगों में आक्रोश व्याप्त है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

एएसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बताया कि घायल की स्थिती खतरे से बहार है. उच्चाधिकारीगण व स्थानीय पुलिस द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जा रहा है. शीघ्र ही घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व तहरीर प्राप्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी.

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Published at : 25 Apr 2026 10:17 AM (IST)
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UP NEWS Hardoi News UP Police CRIME NEWS
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