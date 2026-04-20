Hapur News: बिना तलाक के शख्स कर रहा था दूसरी शादी, पहुंच गई पहली पत्नी और फिर...

रिश्तों के धोखे और फरेब की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. हापुड़ के एक होटल में चल रहे शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने वहां पहुंचकर दावा किया कि वह दूल्हे की पहली पत्नी है.

शादी समारोह में चल रही शादी में पहली पत्नी की एंट्री

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की नगर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत के होटल में शादी समारोह का आयोजन चल रहा था. माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन अचानक से चीख-पुकार और हंगामे में बदल गया. दरअसल, यहां एक दुल्हे की पहली पत्नी एंट्री कर गई और दूसरी शादी करने जा रहे अपने पति को देखकर आग बबूला हो गई. फिर चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगी कि उसकी शादी कई साल पहले इस व्यक्ति से हुई थी और अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है.

वीडियो में साफ तौर पर महिला कह रही है कि मैं वो लड़की हूं, जिससे मेरी पहले शादी हो रखी है और यह मेरा हस्बैंड है और ये दूसरी शादी कर रहा है. महिला ने आगे कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ है और केस चल रहा है! हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. महिला ने पुलिस को बताया कि उसका मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसके बावजूद उसका पति चोरी-छिपे दूसरी शादी रचा रहा है.

यूपी में पंचायत का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बुरी खबर! निर्वाचन आयोग की इस चिट्ठी ने बिगाड़ दिया प्लान?

'एक बच्चा है, जिसका हक छीना जा रहा है'- महिला

हंगामे के दौरान दूल्हे के पक्ष के लोग और अन्य रिश्तेदार भी वहां जमा हो गए. उन्होंने महिला को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला लगातार अपनी बात पर अड़ी रही और इंसाफ की मांग करती रही. महिला का कहना है कि उसका एक बच्चा भी है, जिसका हक छीना जा रहा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और महिला को शांत कराया.

फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में दखल दिया है और जांच जारी है. शादी को भी रोक दिया गया है और महिला ने आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस घटना ने एक बार फिर समाज में बढ़ते रिश्तों के तनाव और कानूनी पेचीदगियों को सामने ला दिया है.

यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं खरीद में अन्नदाताओं को बड़ी राहत