हापुड़ में दबंगों का आतंक, घर में घुसकर दंपति को लाठी-डंडों से पीटा, CCTV में कैद हैवानियत

उत्तर प्रदेश के हापुड़ से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां कुछ दबंगों ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए एक घर के अंदर घुसकर न केवल उत्पात मचाया, बल्कि एक दंपति की बेरहमी से पिटाई भी की.

हमलावरों ने घर में घुसकर दंपति को पीटा

हादसा हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव दादरी की हैं. जहां के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हमलावरों का एक गुट हाथ में लाठी और डंडे लेकर घर में दाखिल होता है. घर के भीतर उस वक्त महिलाएं और छोटे बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन हमलावरों के सिर पर खून सवार था.

विवाद किस बात को लेकर था, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन दबंगों ने आव देखा न ताव और घर के सदस्यों पर टूट पड़े. इसके बाद दंपति को जमीन पर गिरा-गिरा कर पीटा गया, वे चीख-पुकार मचाते रहे और छोटे बच्चे भी सहम गए, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लाठियों से प्रहार किया जा रहा है और घर के सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया है.

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स्थानीय लोगों में आक्रोश, दबंगों को पुलिस का डर नहीं

पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस फुटेज के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद से काफी आक्रोश है. सवाल यह उठता है कि क्या इन दबंगों के मन में पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं रह गया है? अब देखना यह होगा कि पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई करती है.