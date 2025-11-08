Video: पहले बाल नोंचकर मारा, फिर बरसाई चप्पल, लड़की ने शराबी मनचले को सिखाया सबक, वीडियो वायरल

Firozabad News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक चौंका देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़की एक लड़के को चप्पलों से पीटती नजर आ रही है. शराब के नशे में लड़के ने लड़की के साथ सड़क पर अभद्रता की, जिसके चलते लड़की ने उसे अच्छा सबक सिखाया. इस पूरे मंजर का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लड़की ने लड़के को चप्पल से मारा

बता दें कि लड़के ने सड़क पर लड़की के साथ अभद्रता की. लड़की ने लड़के की इस हरकत पर आपत्ति जताई. इसके बावजूद भी लड़का नहीं माना तो लड़की ने गुस्से में आकर बीच सड़क पर ही लड़के को ऐसा सबक सिखाया कि देखने वाले भी हैरान रह गए.

वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की ने लड़के को चप्पल से जमकर मारा. वीडियो में यह भी देखा गया है कि लड़के को किसी अन्य लड़के ने पकड़ा भी हुआ है और लड़की लड़के को लगातार चप्पल से मारे जा रही है. इसी दौरान वहां पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति इस घटना का वीडियो बना रहा है. लड़की लगातार लड़के के बाल खींचती है और जमकर मारती रहती है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

लड़का बार-बार अपने आपको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही वीडियो पर लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

लोगों ने कहा कि लड़की ने अच्छा सबक सिखाया तो वहीं कुछ ने कहा कि इसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए. कुछ ने कहा कि अच्छा हुआ नहीं तो इनकी हिम्मत ओर बढ़ती चली जाएगी.