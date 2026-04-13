उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. बहुचर्चित कोडीन कफ सिरप मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग पौने 4 करोड़ रुपये के अवैध कारोबार करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने प्रेसवार्ता कर अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए कहा कि इसमें कई अन्य लोग भी शामिल है, जिनकी तलाश जारी है.

वाराणसी से भदोही जिले तक जुड़े हैं अवैध नेटवर्क

रविवार 12 अप्रैल 2026 को ज्ञानपुर पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वाराणसी के गोला दीनानाथ निवासी विजय गुप्ता को चौरी थाना क्षेत्र के मानिकपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया कि वाराणसी से शुरू हुए इस अवैध नेटवर्क के तार भदोही जिले के कई क्षेत्रों, जैसे औराई, भदोही, गोपीगंज, ज्ञानपुर, सुरियावां और चौरी नई बाजार तक जुड़े हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया कि मेसर्स शिव शक्ति इंटरप्राइजेज, आजमगढ़ द्वारा 1,41,000 बोतल और मेसर्स मां शारदा फार्मा द्वारा 45,000 बोतल फेन्सेडील कफ सिरप की सप्लाई भदोही के नई बाजार स्थित दिलीप मेडिकल स्टोर को दिखाई गई थी. हालांकि, आरोपी द्वारा फर्जी बिलों और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए माल को डायवर्ट कर इसकी अवैध तस्करी की जा रही थी.

2 लाख 44 हजार कफ सिरप बोतल की हेराफेरी

आरोपी द्वारा 100 ml की कुल 2 लाख 44 हजार बोतल New Phensedyl कोडीन युक्त कफ सिरप की हेराफेरी की जा रही थी, जिसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ 57 लाख 43 हजार 147 रुपए है. कागजों पर अवैध तरीके से क्रय-विक्रय दिखाकर इस भारी खेप को नशे के बाजार में खपाने की योजना थी.

BNS और NDPS एक्ट तेहत मुकदमा दर्ज

वर्तमान में आरोपी के खिलाफ बीएनएस (BNS) और एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है. एएसपी शुभम अग्रवाल के मुताबिक, इस काले कारोबार में कई अन्य लोग भी शामिल हैं जिनकी पहचान कर ली गई है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है.