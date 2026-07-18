यूपी के इन 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे CM योगी, करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 18 जुलाई को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल के दौरे पर रहेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मुख्यमंत्री पहले बुलंदशहर पहुंचेंगे, जहां रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, खंडवाया में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

यहां से सीएम नुमाइश मैदान के लिए रवाना होंगे, जहां 574 करोड़ रुपये से अधिक की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करेंगे. इसके अलावा सीएम योगी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक/ चाबी/ थर्मल प्रिंटर और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे. यहां वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

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अमरोहा में 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण

बुलंदशहर के बाद मुख्यमंत्री अमरोहा पहुंचेंगे, जहां गजरौला स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में 207 करोड़ रुपये से अधिक की 43 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करेंगे. इस दौरान सीएम विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक/ चाबी/ लैपटॉप और प्रमाण पत्र वितरित करेंगे. यहां वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

संभल में 569 करोड़ रुपये की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण

अमरोहा दौरे के बाद मुख्यमंत्री संभल पहुंचेंगे, यहां सीएम इंट्रीग्रेटेड मुख्यालय के पास आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस दौरान सीएम योगी 569 करोड़ रुपये की 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करेंगे. साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित करेंगे. यहां वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे. संभल के बाद सीएम बरेली होते हुए लखनऊ के लिए रवाना होंगे.

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