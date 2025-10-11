वाराणसी: मीट की दुकानों में ब्लास्ट के बाद प्रशासन सख्त, 6 दुकानों पर चला बुलडोजर

वाराणसी में शनिवार के दिन कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से मीट की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की गई. एबीपी न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान सदर बाजार स्थित करीब आधा दर्जन दुकानों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया.

इन दुकानों पर बुलडोजर चलाने का फैसला सुरक्षा दृष्टिकोण से लिया गया है. बता दें, बीते दिनों इन्हीं दुकानों में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद इन दुकानों का आवंटन रद्द कर दिया गया. शनिवार (11 अक्टूबर) को इन दुकानों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है.

मीट की दुकानों में लगी थी आग

शनिवार दोपहर, वाराणसी कैंट थाना अंतर्गत सदर बाजार में कैंटोनमेंट बोर्ड की ओर से 6 मीट/मांस की दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई. इस दौरान स्थानीय पुलिस प्रशासन कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे.

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार बीते सप्ताह इन्हीं दुकानों में आग लग गई थी, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था. जिसके बाद निकटतम छावनी परिषद के सुरक्षा दृष्टिकोण से यह बेहद गंभीर विषय रहा. इसके बाद दुकानदारों को नोटिस देकर अवगत कराया गया और उनका आवंटन निरस्त कर दिया गया. इसके बाद आज बुलडोजर कार्रवाई हुई.

दुकानदारों को दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा

कैंटोनमेंट बोर्ड के अभियंता सचिन श्रीवास्तव ने एबीपी न्यूज़ को बातचीत में बताया कि- कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से इन दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है और इन्हें दूसरी जगह विस्थापित भी किया जाएगा. बताया गया है कि, इन दुकानों में कुछ दिन पहले सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई थी. जिसकी वजह से आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था.

वहीं स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि अन्य दुकानें भी मानक के अनुसार सही नहीं हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. फिलहाल दुकानदार प्रशासन की इस कार्रवाई नाखुश नजर आ रहे हैं. वहीं इलाके में चल रही अन्य दुकानों को लेकर भी सख्ती दिखाने की मांग की है.