Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पहासू कस्बे में दबंगों की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, यहां एक परिवार के घर में घुसकर दबंगों ने महिलाओं समेत पूरे परिवार पर हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं को दबंगों से रहम की गुहार लगाती नजर आ रही है.

बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं पर हमला किया

ये घटना पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव की है. वीडियो में देख सकते हैं कि बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं पर हमला कर दिया. महिलाएं अपने आपको बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बदमाश लगातार महिलाओं को पीटते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक महिला के गले पर पैर रखा हुआ है और वह उसे बेरहमी से पीट रहा है.

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक चौंका देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक घर में घुसकर दबंगों ने महिलाओं समेत पूरे परिवार पर हमला कर दिया. महिलाएं अपने आपको बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बदमाश लगातार महिलाओं को पीटते नजर आ रहे हैं. pic.twitter.com/k6TD6X44gR — Shelja Pandey (@Sheljapandey21) November 20, 2025

आगे वीडियों में देखा गया है कि कैसे बदमाश महिलाओं को मुक्कों और लातों से मार रहे हैं. परिवार के लोगों ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दबंगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पा रहे थे.

दबंगों ने महिलाओं के साथ पार की सारी हदें

वीडियो में देख सकते हैं कि महिलाएं एक-दूसरे को बचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन दबंगों ने सारी हदें पार कर दी और महिलाओं को बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि ये लड़ाई किसी बात को लेकर हो रही है, लेकिन दबंगों की गुंडागर्दी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के तरह-तरह के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.