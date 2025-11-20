हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: महिलाओं को जमीन पर लिटाकर पीटा, लात भी मारी... बुलंदशहर में दबंगों की क्रूरता का वीडियो वायरल

Video: महिलाओं को जमीन पर लिटाकर पीटा, लात भी मारी... बुलंदशहर में दबंगों की क्रूरता का वीडियो वायरल

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक चौंका देने वाले हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक घर में घुसकर दबंगों ने महिलाओं समेत पूरे परिवार पर हमला कर दिया. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के पहासू कस्बे में दबंगों की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, यहां एक परिवार के घर में घुसकर दबंगों ने महिलाओं समेत पूरे परिवार पर हमला कर दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं को दबंगों से रहम की गुहार लगाती नजर आ रही है.

बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं पर हमला किया

ये घटना पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव की है. वीडियो में देख सकते हैं कि बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं पर हमला कर दिया. महिलाएं अपने आपको बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बदमाश लगातार महिलाओं को पीटते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक महिला के गले पर पैर रखा हुआ है और वह उसे बेरहमी से पीट रहा है.

आगे वीडियों में देखा गया है कि कैसे बदमाश महिलाओं को मुक्कों और लातों से मार रहे हैं. परिवार के लोगों ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दबंगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पा रहे थे.

दबंगों ने महिलाओं के साथ पार की सारी हदें

वीडियो में देख सकते हैं कि महिलाएं एक-दूसरे को बचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन दबंगों ने सारी हदें पार कर दी और महिलाओं को बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि ये लड़ाई किसी बात को लेकर हो रही है, लेकिन दबंगों की गुंडागर्दी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के तरह-तरह के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

और पढ़ें
Published at : 20 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Tags :
Bulandshahr News VIRAL VIDEO UTTAR PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
Advertisement

वीडियोज

Bihar में BJP कोटे से बन सकते हैं 8 मंत्री ! । Bihar Politics | Nitish Kumar Oath
Bihar में Nitish Kumar का राज तिलक, बिहार गदगद ! । Nitish Kumar Oath। Bihar Politics
Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Presidential Reference: 'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
'राज्यपाल और राष्ट्रपति को समयसीमा में नहीं बांध सकती अदालत', प्रेजिडेंशियल रेफरेंस पर बोला SC
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
नीतीश सरकार में BJP, JDU, LJP (R), HAM और RLM से इन विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, यहां देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Bihar CM Oath Taking Ceremony: सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाला नेता कौन, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बीच जान लीजिए जवाब?
सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने वाला नेता कौन, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बीच जान लीजिए जवाब?
हेल्थ
Viral Infection: देश में वायरल इंफेक्शन बढ़ा तो डॉक्टरों ने किया अलर्ट, डरा देगी ICMR की रिपोर्ट
देश में वायरल इंफेक्शन बढ़ा तो डॉक्टरों ने किया अलर्ट, डरा देगी ICMR की रिपोर्ट
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget