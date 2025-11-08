Video: दो महिलाएं समेत एक 8 साल के मासूम को ट्रैक्टर ने कुचला, खौफनाक हादसा CCTV में कैद

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक 8 साल के बच्चे और दो महिलाओं को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचल दिया. हादसे के चलते मासूम बच्चे की जान चली गई और दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ट्रैक्टर-ट्रॉली का अचानक बैलेंस बिगड़ा

ये घटना बिजनौर के किसी इलाके में हुई है. वीडियो में देख सकते हैं कि दो महिलाएं और एक छोटा बच्चा कहीं जा रहे होते हैं. इसी दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली सामने से आती दिखती है और उसका अचानक ही बैलेंस बिगड़ जाता है. वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर-ट्रॉली उनकी तरफ बढ़ने लगती है और उन्हें कुचल देती है.

🚨 Bijnor, Uttar Pradesh



An 8-year-old child lost his life after being hit by a tractor-trolley, while two women were seriously injured. The driver fled the spot; The entire scene was captured on CCTV pic.twitter.com/iIQ6H6blZQ — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) November 7, 2025

हादसा इतना खतरनाक था कि बच्चा और दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद बच्चे की जान चली गई. सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग दौड़कर मदद करने आगे आते हैं.

मौके पर भारी मात्रा में लोगों की भीड़ लगी

ट्रैक्टर चला रहा व्यक्ति भी ट्रैक्टर को पीछे करने की कोशिश करता है. बच्चा दर्द से चिल्लाता रहता है. आगे देखा गया कि थोड़े समय बाद ट्रैक्टर को हटाया जाता है और कुछ दूर आगे जाकर खड़ा कर दिया जाता है. मौके पर भारी मात्रा में लोगों की भीड़ लग जाती है.

हालांकि, अभी साफ नहीं हुआ कि हादसे की सूचना पुलिस को दी गई या नहीं. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने ट्रैक्टर चला रहे व्यक्ति की लापरवाही पर सवाल खड़े किए है.