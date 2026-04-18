उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल देखने को मिली है, जहां NCRT पाठ्यक्रम आधारित यूपी बोर्ड के नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अधिकृत और कम कीमत की किताबों को लेकर एक विशेष पुस्तक जागरूकता एवं सुलभता शिविर का आयोजन किया गया. लेकिन इस पहल ने ऐसा असर दिखाया कि यहां जिलेभर से उमड़ी भीड़ ने मेले जैसा माहौल बना दिया.

इंटर कॉलेज में हुआ पुस्तक जागरूकता शिविर का आयोजन

आपको जानकारी देते चले कि शहर के बाराबंकी के PM राजकीय इंटर कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तक जागरूकता एवं सुलभता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर का उद्देश्य कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को एनसीईआरटी आधारित, गुणवत्तापूर्ण और बेहद कम कीमत की पुस्तकों के प्रति जागरूक करना है.

सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित इस शिविर की जैसे ही शुरुआत हुई, जिलेभर के स्कूलों से छात्र-छात्राओं का पहुंचना शुरू हो गया. देखते ही देखते यहां का नजारा किसी बड़े मेले से कम नहीं रहा. चारों तरफ छात्रों और अभिभावकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी. भीड़ इतनी अधिक हो गई कि व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया और हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भी मौके पर तैनात किया गया. पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को लाइन में लगवाया और व्यवस्था को सुचारू बनाने की कोशिश की.

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सरकार की मंशा हर छात्र को सस्ती शिक्षा सामग्री हो उपलब्ध

जिला विद्यालय निरीक्षक ओपी त्रिपाठी ने बताया कि सरकार की मंशा है कि हर छात्र को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री उपलब्ध हो. इसी उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया है, ताकि अभिभावकों को महंगी किताबों से राहत मिल सके और छात्र बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें.

कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर छात्रों और अभिभावकों की भागीदारी यह दर्शाती है कि लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हैं. उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे. छात्रों का कहना है कि बाजार में किताबें महंगी मिलती हैं, जबकि यहां उन्हें कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता की किताबें मिल रही हैं, जिससे उन्हें काफी मदद मिली.

कम कीमत में किताबें मिलने से पढ़ाई का खर्च हुआ कम

अभिभावकों ने बताया कि इस शिविर से उन्हें आर्थिक राहत मिली है. कम कीमत में किताबें मिलने से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी कम हुआ, जो उनके लिए बहुत राहत की बात है. बाराबंकी में आयोजित इस पुस्तक शिविर ने जहां एक ओर शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर भारी भीड़ ने यह भी दिखा दिया कि लोग अब सस्ती और बेहतर शिक्षा संसाधनों के प्रति तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. हालांकि भीड़ ने व्यवस्थाओं को चुनौती जरूर दी, लेकिन इस पहल की सराहना हर ओर हो रही है.

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