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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: अमरोहा में शादी से पहले बवाल, DJ पर मनपसंद गाना न बजने पर दोस्तों ने दूल्हे को ही पीटा

UP News: अमरोहा में शादी से पहले बवाल, DJ पर मनपसंद गाना न बजने पर दोस्तों ने दूल्हे को ही पीटा

UP News In Hindi: अमरोहा के एक शादी समारोह में डीजे पर गाना बजाने को लेकर दूल्हे के हिंदू दोस्तों की कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि दोस्तों ने दूल्हे अरमान की ही जमकर पिटाई कर दी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 06 Apr 2026 01:45 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक शादी समारोह उस समय बवाल में बदल गया, जब डीजे पर मनपसंद गाना न बजने को लेकर दूल्हे और उसके दोस्तों के बीच विवाद हो गया. खुशी का माहौल देखते ही देखते तनाव और मारपीट में बदल गया, जिससे पूरी बारात में अफरा-तफरी मच गई.

पसंद का गाना ना बजने पर दोस्तों ने की दूल्हे की पिटाई

बताया जा रहा है कि मुस्लिम दूल्हे अरमान की बारात अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव कांकड़ सराय जा रही थी. इसी दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर उसके हिंदू दोस्तों से कहासुनी हो गई. आरोप है कि जब दूल्हे की पसंद का गाना नहीं बजाया गया, तो उसके दोस्त नाराज हो गए और विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हे अरमान की जमकर पिटाई कर दी. इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया और बारात का माहौल भी पूरी तरह बिगड़ गया.

मारपीट के दौरान दूल्हे के दोस्तों और परिजनों के बीच भी झगड़ा हो गया, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई. शादी जैसा खुशी का अवसर देखते ही देखते झगड़े और हंगामे में बदल गया. हालात इतने बिगड़ गए कि दूल्हा निकाह के लिए जाने के बजाय बारात छोड़कर अपने परिवार के साथ सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया.

घटना के बाद शादी की रस्में भी हुईं प्रभावित

दूल्हे अरमान ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी और सख्त कार्रवाई की मांग की. उसने बताया कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसे न्याय चाहिए. इस घटना के बाद शादी की रस्में भी प्रभावित हुईं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोगों को हैरान कर रही है कि एक मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया.

Input By : मोहम्मद हारिश
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Published at : 06 Apr 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News UP Police CRIME NEWS
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