Uttar Pradesh News: शादियों में मौज-मस्ती करना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस मौज-मस्ती की आड़ में कुछ लोग ऐसे कारनामे कर जाते हैं, जिसके चलते उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं. कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर कस्बे से सामने आया है, यहां शादी की बारात ने सड़क पर हंगामा मचा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें देखा गया है कि कुछ बरातियों ने चलती थार की छत पर चढ़कर नोटों की बारिश कर दी, जिसके कारण लोगों की भारी भीड़ पैसे लूटने के लिए दौड़ पड़ी.

पैसे लूटने के लिए लोगों की लगी भीड़

बता दें कि यह घटना हसनपुर के व्यस्त बाजार में हुई. जानकारी के मुताबिक, यह बारात दिल्ली से हसनपुर आई थी. यहां जश्न के दौरान कुछ बरातियों ने चलती थार की छत पर खड़े होकर नोट उड़ाए. नोटों की बारिश देखकर कई सारे लोगों की भीड़ पैसे लूटने के लिए आ जाती हैं.

अमरोहा: चलते हुई थार की छत पर चढ़कर युवकों ने खुलेआम नोट बरसाए।लोग पैसे लूटने के लिए गाड़ी के पीछे दौड़ते रहे और सड़क पर भीषण जाम लग गया।सबसे हैरानी की बात पूरे हंगामे के दौरान पुलिस मौके से नदारद रही।न किसी ने वाहन रोका, न ही भीड़ नियंत्रण की कोशिश हुई। pic.twitter.com/L8ItcBmjX5 — Asif Ansari (@Asifansari9410) November 26, 2025

थार पर खड़े लड़के नोट को लगातार उड़ाते रहते हैं और इस दौरान कई लोग पैसे लूटने में लगे रहते हैं. मौके पर लोगों की इतनी भीड़ लग जाती है, जिसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग जाता है. लोगों को काफी देर तक आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

पुलिस ने कार का काटा चालान

इस दौरान स्टंटबाजी भी की गई. घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. उसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़कों की तलाश की और कार का चालान भी किया. इसके साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है. घटना की वीडियो पर लोगों के भी कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं और साथ ही लोगों ने पुलिस के तत्काल एक्शन की तारीफ भी की है.