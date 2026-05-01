'आपदा को अवसर न बनाए सरकार...', LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोत्तरी पर AIMIM का आया बयान

भारत में मई महीने की शुरुआत में ही महंगाई का झटका लगा है, 1 मई से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के साथ-साथ 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है. 5 किलो वाले सिलेंडरों की कीमतों में 261 रुपये और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. अब एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है.

एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा है कि, भारतीय जनता पार्टी महंगाई को काबू करने में पूरी तरह विफल रही है. कानून व्यवस्था और बॉर्डर सुरक्षा में भी असमर्थ प्रतीत हुई है. उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि, मणिपुर के हालात प्रतिदिन खराब हो रहे हैं.

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'जब हालात बिगड़े तो सरकार ने जनता पर डाल दी जिम्मेदारी'

एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि जब चीजें सस्ती थी तब पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार ने मुनाफा कमाया लेकिन जब हालात बिगड़े तो उसकी जिम्मेदारी आम जनता पर डाल दी. उन्होंने आरोप लगाया है कि गैस के नाम पर अलग- प्रकार की ब्लैकमेलिंग हो रही है. उन्होंने कहा कि, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम जनता पर प्रभाव पड़ा है.

चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी सरकार

एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान कहा कि, सरकार को चाहिये की आपदा को अवसर न बनाए, बल्कि समस्या का समाधान करना चाहिये, न कि जनता पर बोझ की तरह डालना चाहिए था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस बात का इंतजार कर रही थी कि पांच राज्यों को चुनाव हो फिर पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य चीजों के दाम बढ़ाए जाएं.

उन्होंने सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि, ऐसे समय पर सरकार को सरकारी खर्चों पर कटौती करने पर विचार करना चाहिए था. उन्होंने सरकार को जनता का विरोधी बताया है. बयान के अंत में उन्होंने कहा कि, 'बहुत हुई महंगाई, भ्रष्टाचार की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार.'

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