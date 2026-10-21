UP में बनेंगे 3 नए एक्सप्रेसवे, पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र तक सफर होगा आसान

उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी अब और सुलभ होगी. 9 जिलों में एक्सप्रेसवे के मकड़जाल बनेंगे. इनमें मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं. इनके निर्माण के बाद पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र तक सफर आसान होगा.

इन तीनों एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित रूट नौ जिलों के 651 गांवों से होकर गुजरेगा. इसके 8,193 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित किए जाने की योजना है. इसको लेकर के शासन स्तर पर खाका तैयार किया जा रहा है. इसके बाद जमीनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी.

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उत्तराखंड में 24 गांव की ली जाएगी जमीन

मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे से अमरोहा और बिजनौर के रास्ते हरिद्वार तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इसके लिए अमरोहा के 52 गांवों की 555.94 हेक्टेयर और बिजनौर के 108 गांवों की 1,058.44 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी है. इसके साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार में 24 गांवों से भी करीब 406 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी. इसके निर्माण के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का सफर आसान होगा.

विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे तीन जिले

विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर को जोड़ेगा. इसके लिए इंजीनियरों ने 1,558.93 हेक्टेयर जमीन की जरूरत बताई है. इसमें चंदौली के 52 गांवों की 663.72 हेक्टेयर, गाजीपुर के 52 गांवों की 576.91 हेक्टेयर और मिर्जापुर के 36 गांवों की 318.30 हेक्टेयर जमीन शामिल है. इस लिंक के बनने से विंध्य क्षेत्र और पूर्वांचल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए सबसे ज्यादा जमीन

विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र से होकर गुजरेगा. चार जिलों के 327 गांव इस परियोजना के दायरे में आएंगे. इसके लिए कुल 4,613.93 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने की योजना है. इसके लिए प्रयागराज के 71 गांवों से 862.76 हेक्टेयर, भदोही के 58 गांवों से 472.74 हेक्टेयर, मिर्जापुर के 89 गांवों से 1,258.79 हेक्टेयर और सोनभद्र के 109 गांवों से 2,019.64 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी. तीनों परियोजनाओं में इसी एक्सप्रेसवे के लिए सबसे अधिक जमीन की जरूरत होगी.

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