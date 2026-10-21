Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में बनेंगे 3 नए एक्सप्रेसवे, पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र तक सफर होगा आसान

UP में बनेंगे 3 नए एक्सप्रेसवे, पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र तक सफर होगा आसान

यूपी में मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे बनेंगे. इनके निर्माण के बाद पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र तक सफर आसान होगा.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 21 Oct 2026 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी अब और सुलभ होगी. 9 जिलों में एक्सप्रेसवे के मकड़जाल बनेंगे. इनमें मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं. इनके निर्माण के बाद पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र तक सफर आसान होगा.

इन तीनों एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित रूट नौ जिलों के 651 गांवों से होकर गुजरेगा. इसके 8,193 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित किए जाने की योजना है. इसको लेकर के शासन स्तर पर खाका तैयार किया जा रहा है. इसके बाद जमीनों की खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी.

उन्नाव: हाइवे पर बक्से के अंदर मिला शव, पुलिस ने 12 घंटे में किया मर्डर का खुलासा

उत्तराखंड में 24 गांव की ली जाएगी जमीन

मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे से अमरोहा और बिजनौर के रास्ते हरिद्वार तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इसके लिए अमरोहा के 52 गांवों की 555.94 हेक्टेयर और बिजनौर के 108 गांवों की 1,058.44 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी है. इसके साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार में 24 गांवों से भी करीब 406 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी. इसके निर्माण के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का सफर आसान होगा.

विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे तीन जिले

विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे मिर्जापुर, चंदौली और गाजीपुर को जोड़ेगा. इसके लिए इंजीनियरों ने 1,558.93 हेक्टेयर जमीन की जरूरत बताई है. इसमें चंदौली के 52 गांवों की 663.72 हेक्टेयर, गाजीपुर के 52 गांवों की 576.91 हेक्टेयर और मिर्जापुर के 36 गांवों की 318.30 हेक्टेयर जमीन शामिल है. इस लिंक के बनने से विंध्य क्षेत्र और पूर्वांचल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए सबसे ज्यादा जमीन

विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र से होकर गुजरेगा. चार जिलों के 327 गांव इस परियोजना के दायरे में आएंगे. इसके लिए कुल 4,613.93 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने की योजना है. इसके लिए प्रयागराज के 71 गांवों से 862.76 हेक्टेयर, भदोही के 58 गांवों से 472.74 हेक्टेयर, मिर्जापुर के 89 गांवों से 1,258.79 हेक्टेयर और सोनभद्र के 109 गांवों से 2,019.64 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी. तीनों परियोजनाओं में इसी एक्सप्रेसवे के लिए सबसे अधिक जमीन की जरूरत होगी.

पुलिस स्मृति दिवस पर CM धामी ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को किया सम्मानित

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव: हाइवे पर बक्से के अंदर मिला शव, पुलिस ने 12 घंटे में किया मर्डर का खुलासा
उन्नाव: हाइवे पर बक्से के अंदर मिला शव, पुलिस ने 12 घंटे में किया मर्डर का खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या है श्रद्धा दुबे का शिवपाल से कनेक्शन? कैसे राजनेताओं के बीच बनाई मजबूत पकड़
क्या है श्रद्धा दुबे का शिवपाल से कनेक्शन? कैसे राजनेताओं के बीच बनाई मजबूत पकड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले NDA छोड़ देंगे संजय निषाद? BJP को दे डाली बड़ी चेतावनी
यूपी चुनाव से पहले NDA छोड़ देंगे संजय निषाद? BJP को दे डाली बड़ी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Bollywood News: विजयादशमी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने 'रावण तांडव' के साथ खेला बड़ा दांव (21.10.26)
Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'
राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
क्रिकेट
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
विश्व
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
बॉलीवुड
Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
इंडिया
'...तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट', सौरव दास-आशुतोष रांका को झटका लगने के बाद करीबी का बयान
'...तो फिर जाएंगे हाई कोर्ट', सौरव दास-आशुतोष रांका को झटका लगने के बाद करीबी का बयान
शिक्षा
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
राजस्थान
जयपुर: रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना खत्म, अब कोर्ट जाने की तैयारी
जयपुर: रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना खत्म, अब कोर्ट जाने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget