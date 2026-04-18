अखिलेश यादव के फतेहपुर दौरे के बाद जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में स्थित एक चाय दुकानदार ने गंभीर आरोप लगाए हैं. दुकानदार के अनुसार, 20 फरवरी को जब अखिलेश यादव खागा तहसील के चौकी चौराहे पर उसकी प्रसिद्ध कुल्हड़ चाय की दुकान पर रुके और चाय पी, तो इसके बाद से उसे लगातार परेशान किया जा रहा है. आरोप है कि दो दिन पहले फूड विभाग ने उसकी दुकान पर छापेमारी की और चाय का सैंपल लेकर कार्रवाई की, जिसे दुकानदार उत्पीड़न बता रहा है.

'विपक्षियों को अखिलेश यादव का दुकान पर रुकना नहीं पसंद'

पीड़ित का कहना है कि कुछ अराजक तत्व उसकी दुकान पर आकर गाली-गलौज और मारपीट कर रहे हैं. उसने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय विपक्षी नेताओं को अखिलेश यादव का उसकी दुकान पर रुकना पसंद नहीं आया, जिसके चलते उनके समर्थकों द्वारा उसे निशाना बनाया जा रहा है.

दुकानदार ने अपनी परेशानी को लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है, जिसमें उसने दुकान बंद करने और पलायन करने तक की बात कही है. उसका कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण उसका कामकाज प्रभावित हो रहा है.

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अखिलेश यादव और पूर्व विधायक ने रुककर पी थी चाय

जबकि इस मामले में फूड विभाग के अधिकारियों ने इसे रूटीन चेकिंग बताया, लेकिन दुकानदार के बेटे आर्यन यादव के द्वारा बताया गया कि उसकी दुकान लगभग 50 साल पुरानी है और आज तक ऐसा नहीं हुआ. 20 फरवरी को अखिलेश यादव और पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर ने यहां से लौटते हुए, उसकी दुकान में रुककर चाय पी थी. मगर जिस दिन से अखिलेश यादव उसकी दुकान में रुककर कुल्हड़ वाली चाय पी है, तब से कोई न कोई घटना शुरू हो गई है. आए दिन उसके यहां अधिकारी पहुंचने लगे हैं, जो बेफिजूल बात करते हुए उन्हें परेशान करते हैं .

'लड़कों ने दुकान पर की मारपीट'

दो दिन पहले भी फूड विभाग ने दुकान में छापेमारी करते हुए चाय के सेंपल भरे थे. वहीं कल उसकी दुकान में विशेष समुदाय के लड़के पहुंचे, जिन्होंने अभद्रता करते हुए दुकान पर मारपीट की. जिसकी शिकायती करते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पीड़ित दुकानदार ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके धमकी दी है कि उसके यहां अखिलेश यादव चाय क्या पी गए, यहां अधिकारी आए दिन परेशान करना शुरू कर दिया है.

उसने कहा कि वह अपनी दुकान बंद कर घर छोड़कर परिवार के साथ यहां से जा रहा है. हालांकि इस मामले में पुलिस के अधिकारी कुछ भी कहने से इंकार कर रहे है, जबकि दुकानदार की तहरीर पर मुकदमा मारपीट करने वाले के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है.

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