योगी सरकार का बड़ा प्लान, गोबर से बढ़ेगी किसानों की कमाई!

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार नई पहल की तैयारी कर रही है. इसके तहत गोशालाओं को किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की योजना है. ललितपुर को प्रदेश के पहले पायलट प्राकृतिक खेती जिले के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

इसके अनुभव के आधार पर हर मंडल के एक जिले में यह मॉडल लागू करने पर विचार किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) के सहयोग से इस दिशा में काम करने की तैयारी है.

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गोशालाओं से खेतों तक पहुंचेगी प्राकृतिक खाद

प्रस्तावित योजना में गोशालाओं के गोबर और अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा. इनसे प्राकृतिक खाद, वर्मी कम्पोस्ट और जैविक कीट नियंत्रक तैयार करने पर जोर होगा. गो-काष्ठ और पंचगव्य आधारित उत्पादों को भी बढ़ावा देने की योजना है. गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप इस मॉडल पर चर्चा हुई है. इसका उद्देश्य गोशालाओं के लिए आय के नए स्रोत तैयार करना और किसानों को स्थानीय स्तर पर खेती के संसाधन उपलब्ध कराना है.

ललितपुर बनेगा प्राकृतिक खेती का पायलट जिला

ललितपुर में जिले की गोशालाओं, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों को जोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है. इसके तहत प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी संसाधनों के उत्पादन से लेकर फसलों की बिक्री तक की व्यवस्था विकसित करने पर जोर होगा. पायलट मॉडल के अनुभवों के आधार पर प्रदेश के हर मंडल में एक जिले तक इसका विस्तार करने की संभावना है. हालांकि, योजना के अंतिम स्वरूप और लागू होने की समयसीमा को लेकर अभी विस्तृत घोषणा नहीं हुई है.

खेत से बाजार तक तैयार होगी पूरी व्यवस्था

प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए संग्रहण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता जांच, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान दिया जाएगा. किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं. इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कारोबार बढ़ाने की संभावनाएं बनेंगी. स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को भी नए अवसर मिल सकते हैं.

नाबार्ड और उपकार देंगे वित्तीय व तकनीकी सहयोग

प्रस्तावित मॉडल में नाबार्ड के जरिए पात्र किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता तथा प्रशिक्षण से जोड़ने पर विचार है. वहीं, उपकार और कृषि विज्ञान केंद्र तकनीकी मार्गदर्शन दे सकते हैं.

गोशालाओं में गोबर से बायोगैस और कम्प्रेस्ड बायोगैस (Bio-CBG) बनाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं. इससे गोबर का उपयोग खाद के साथ ऊर्जा उत्पादन में भी हो सकेगा. योजना का लक्ष्य गोवंश संरक्षण, प्राकृतिक खेती और ग्रामीण रोजगार को एक साथ जोड़कर गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत करना है.

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