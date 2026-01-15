मुजफ्फरनगर में गंग नहर किनारे मिला अज्ञात महिला का शव, गला घोंटकर हत्या की आशंका

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद, मुजफ्फरनगर में बुधवार (14 जनवरी) को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खतौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गंग नहर पटरी के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया. प्रथम दृष्टया शव को देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि महिला की कहीं और हत्या कर शव को यहां लाकर ठिकाने लगाया गया है. वहीं महिला के मुंह पर व्हाइट टेप चिपका हुआ पाया गया है, जिससे हत्या की आशंका और गहराती जा रही है.

पुलिस की आशंका, गला घोंटकर की गई हत्या

घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी, फॉरेंसिक टीम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. साथ ही अज्ञात महिला की पहचान के प्रयास भी तेजी से जुट गई है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शव पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई है और उसके बाद शव को गंग नहर के किनारे लाकर फेंका गया.

पुलिस कर रही महिला की पहचान का प्रयास

मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि हमें थोड़ी देर पहले थाना खतौली क्षेत्र के अंतर्गत गंग नहर के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, सीओ खतौली और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया. प्रथम दृष्टया से तो यह प्रतीत हो रहा है कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है, क्योंकि शरीर पर किसी भी प्रकार की बाहरी चोट के निशान नहीं हैं.

वहीं शव को बाहर से लाकर यहां डंप किया गया है. पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है तथा महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं. पहचान के उपरांत पोस्टमार्टम कराया जाएगा और नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी.