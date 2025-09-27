हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में आजम, इमरान मसूद और अंसारी परिवार के भरोसे टिकी मुस्लिम राजनीति? 2027 में दिखेगा असर

यूपी में आजम, इमरान मसूद और अंसारी परिवार के भरोसे टिकी मुस्लिम राजनीति? 2027 में दिखेगा असर

UP Politics: यूपी में 20% मुस्लिम वोटर हैं जो प्रदेश की 143 सीटों पर खासा प्रभाव डालते हैं. इनमें से कई सीटें तो ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम अपने दम पर किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार तय करते हैं

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 27 Sep 2025 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान रिहाई के बाद प्रदेश की मुस्लिमों को लेकर सियासत खेल शुरू हो गया है. 2027 के चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल की नजर इस वर्ग पर लगी हैं. ऐसे में प्रदेश में तीन बड़े चेहरे सपा नेता आजम खान, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर सबकी नजरें लगी हुई हैं. 

उत्तर प्रदेश में 20 फीसद मुस्लिम आबादी है, जो समाजवादी पार्टी का साथ देते आ रहे हैं. आजम खान की रिहाई के सहारे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदेश में मुस्लिम वोटरों में हो रहे बिखराव को रोकने की कोशिश में जुट गए हैं. 

पश्चिमी यूपी में आजम खान की धमक

आजम खान पश्चिमी यूपी में सपा का बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं. जेल में रहने के बावजूद मुस्लिम युवाओं में उन्हें लेकर काफी क्रेज देखा जाता है, जबकि कई लोगों की उनके परिवार के प्रति सहानुभूति भी है. आजम खान या उनके परिवार से भले ही कोई सीधे तौर पर चुनाव न लड़ सके लेकिन उनका जादू आज भी कायम है. 

राजनीति में आने से पहले वकील रहे आजम खां यूपी में सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 9 बार विधान सभा के सदस्य रहने का खिताब भी उनके नाम है. उनके खिलाफ 80 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद के असरदार मुस्लिम नेता के तौर पर उनका जलवा कम नहीं हुआ है

आजम खान अपने शेरों-शायरी और खास अंदाज में व्यंग्य कसने के लिए जाने जाते हैं. उनके भाषण अक्सर सुर्खियां बटोरते है और यहां के लोगों में उसका असर पड़ता है. सपा कार्यकर्ता उनके जेल से बाहर आने से काफी उत्साहित हैं. उनका मानना है कि 2027 के चुनाव में आजम के सहारे मुस्लिम वोटर लामबंद होंगे. जिसका सीधा फायदा सपा को होगा. 

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का असर

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत नेता काजी रशीद मसूद के भतीजे हैं. 50 साल तक पश्चिमी यूपी की सियासत में उनकी तूती बोलती थी. उनके साथ रहकर ही मसूद ने राजनीति के गुर सीखे हैं. आज भी मसूद परिवार का इस क्षेत्र में खासा दबदबा है. 

इमरान मसूद ने साल 2006 में अपनी सियासी सफ़र की शुरूआत की और वो सहारनपुर के नगर परिषद के अध्यक्ष बने. इसके बाद साल 2007 में सहारनपुर की मुजफ्फराबाद सीट (अब बेहट सीट) से निर्दलीय विधायक बने. जिसके बाद उन्होंने अपनी सियासी ताकत का एहसास कराया. 

इमरान मसूद यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष, कांग्रेस में सलाहकार परिषद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रहे है. मसूद खानदान का यूपी के मुस्लिमों में खासा असर है. हालांकि सहारनपुर के बाहर उनका प्रभाव क्षेत्र नहीं बचा है. 

पूर्वांचल की अंसारी परिवार का असर

एक वक्त था जब पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम की तूती बोलती थी. मुख्तार की मौत के बाद भी इस परिवार रसूख नहीं हुआ है. इस इलाके में अंसारी परिवार का इतना दबदबा है कि पार्टी चाहे कोई हो लेकिन जीत इन्हीं की होती है. 

मुख्तार की मौत को लेकर परिवार लगातार प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाता रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा गर्मा सकता है. सपा पश्चिमी यूपी में आजम खान के सहारे तो पूर्वांचल में अंसारी परिवार के सहारे मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश करेगी. 

लखनऊ में आई लव मोहम्मद के जवाब में लगा सीएम योगी का पोस्टर, लिखा है I Love Bulldozer

Published at : 27 Sep 2025 02:59 PM (IST)
Tags :
Mukhtar Ansari UP News AZam Khan IMRAN MASOOD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement

वीडियोज

Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Gurugram Accident: तेज रफ्तार Thar ने ली 5 जिंदगियां, CCTV आया सामने
Gurugram Thar Accident: तेज रफ्तार Thar का कहर, 5 की मौत, CCTV फुटेज आया सामने
Bareilly Clashes: मौलाना Tauqeer Raza हिरासत में, CM Yogi बोले- आने वाली पीढ़ियां दंगा भूल जाएंगी
Stray Dog Attack: Ludhiana से Pune तक आतंक, 25 लोग घायल, बच्चे भी शिकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
हेल्थ
New Coronavirus Strain: अमेरिका में फिर फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ऐसे दिखते हैं लक्षण
अमेरिका में फिर फैल रहा कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, ऐसे दिखते हैं लक्षण
फैशन
Nita Ambani Fashion: नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग
नीता अंबानी से सीखें साड़ी बांधने का तरीका, ये 10 तस्वीरें लगा देंगी आग
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget