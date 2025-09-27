यूपी में आजम, इमरान मसूद और अंसारी परिवार के भरोसे टिकी मुस्लिम राजनीति? 2027 में दिखेगा असर

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री आजम खान रिहाई के बाद प्रदेश की मुस्लिमों को लेकर सियासत खेल शुरू हो गया है. 2027 के चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल की नजर इस वर्ग पर लगी हैं. ऐसे में प्रदेश में तीन बड़े चेहरे सपा नेता आजम खान, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार पर सबकी नजरें लगी हुई हैं.

उत्तर प्रदेश में 20 फीसद मुस्लिम आबादी है, जो समाजवादी पार्टी का साथ देते आ रहे हैं. आजम खान की रिहाई के सहारे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रदेश में मुस्लिम वोटरों में हो रहे बिखराव को रोकने की कोशिश में जुट गए हैं.

पश्चिमी यूपी में आजम खान की धमक

आजम खान पश्चिमी यूपी में सपा का बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं. जेल में रहने के बावजूद मुस्लिम युवाओं में उन्हें लेकर काफी क्रेज देखा जाता है, जबकि कई लोगों की उनके परिवार के प्रति सहानुभूति भी है. आजम खान या उनके परिवार से भले ही कोई सीधे तौर पर चुनाव न लड़ सके लेकिन उनका जादू आज भी कायम है.

राजनीति में आने से पहले वकील रहे आजम खां यूपी में सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 9 बार विधान सभा के सदस्य रहने का खिताब भी उनके नाम है. उनके खिलाफ 80 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद के असरदार मुस्लिम नेता के तौर पर उनका जलवा कम नहीं हुआ है

आजम खान अपने शेरों-शायरी और खास अंदाज में व्यंग्य कसने के लिए जाने जाते हैं. उनके भाषण अक्सर सुर्खियां बटोरते है और यहां के लोगों में उसका असर पड़ता है. सपा कार्यकर्ता उनके जेल से बाहर आने से काफी उत्साहित हैं. उनका मानना है कि 2027 के चुनाव में आजम के सहारे मुस्लिम वोटर लामबंद होंगे. जिसका सीधा फायदा सपा को होगा.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का असर

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत नेता काजी रशीद मसूद के भतीजे हैं. 50 साल तक पश्चिमी यूपी की सियासत में उनकी तूती बोलती थी. उनके साथ रहकर ही मसूद ने राजनीति के गुर सीखे हैं. आज भी मसूद परिवार का इस क्षेत्र में खासा दबदबा है.

इमरान मसूद ने साल 2006 में अपनी सियासी सफ़र की शुरूआत की और वो सहारनपुर के नगर परिषद के अध्यक्ष बने. इसके बाद साल 2007 में सहारनपुर की मुजफ्फराबाद सीट (अब बेहट सीट) से निर्दलीय विधायक बने. जिसके बाद उन्होंने अपनी सियासी ताकत का एहसास कराया.

इमरान मसूद यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष, कांग्रेस में सलाहकार परिषद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी रहे है. मसूद खानदान का यूपी के मुस्लिमों में खासा असर है. हालांकि सहारनपुर के बाहर उनका प्रभाव क्षेत्र नहीं बचा है.

पूर्वांचल की अंसारी परिवार का असर

एक वक्त था जब पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी के नाम की तूती बोलती थी. मुख्तार की मौत के बाद भी इस परिवार रसूख नहीं हुआ है. इस इलाके में अंसारी परिवार का इतना दबदबा है कि पार्टी चाहे कोई हो लेकिन जीत इन्हीं की होती है.

मुख्तार की मौत को लेकर परिवार लगातार प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाता रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा गर्मा सकता है. सपा पश्चिमी यूपी में आजम खान के सहारे तो पूर्वांचल में अंसारी परिवार के सहारे मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश करेगी.

