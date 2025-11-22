मुरादाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग पर कसा शिकंजा, पति-पत्नी को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए अवैध उगाही करने वाले एक गैंग में शामिल पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. यह गैंग सोशल मीडिया का उपयोग कर पुरुषों को दोस्ती का झांसा देकर फंसाता और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मुख्य आरोपी वसीम और उसकी पत्नी मुस्कान को गिरफ्तार किया.

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसके पति नसीम को सुनियोजित तरीके से हनी ट्रैप में फंसाकर 1 लाख 60 हजार रुपये वसूल लिए गए. इसके बाद वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वसीम और मुस्कान को गिरफ्तार किया.

योजनाबद्ध थी गैंग की पूरी कार्यप्रणाली

जानकारी के अनुसार, जांच में सामने आया कि गैंग की पूरी कार्यप्रणाली योजनाबद्ध थी. आरोपियों ने व्हाट्सऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर पुरुषों से संपर्क बनाया. वे महिलाओं के नाम से फेक आईडी बनाकर आकर्षक फोटो भेजते और बातचीत शुरू करते. जब पीड़ित व्यक्ति भरोसा कर लेता, तो उसे होटल या सुनसान जगह मिलने के लिए बुलाया जाता. वहां गैंग की महिला सदस्य उसे फंसाकर अश्लील स्थिति तैयार करती और छिपे हुए फोन से वीडियो बना लेती.

पीड़ित से ब्लैकमेलिंग कर वसूलते थे रुपये

इसके बाद शुरू होती थी पैसों की उगाही. आरोपी वीडियो वायरल करने या परिवार को भेजने की धमकी देकर पैसे ऐंठते थे. पुलिस ने बताया कि आरोपी हर नए पीड़ित से 10,000 से 60,000 रुपये तक वसूल चुके थे. कई बार फोन बदलकर दोबारा ब्लैकमेलिंग भी करते थे. यह गैंग कई महीनों से सक्रिय था और अब तक कई लोग इनके जाल में फंस चुके थे.

जांच में यह भी पता चला कि गैंग में एक और महिला और उसका पति शामिल हैं, जो अभी फरार हैं. मुख्य आरोपी वसीम का बड़ा अपराधिक इतिहास है और वह पहले कई गंभीर मामलों में वांछित रहा है। पहले भी वह गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल जा चुका है.

फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

मुरादाबाद के एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि वसीम और मुस्कान के साथ ही शाहबाज और सबा भी गैंग में शामिल थे. पुलिस अब फरार शाहबाज और सबा की तलाश कर रही है. गिरफ्तार आरोपी वसीम और मुस्कान को जेल भेज दिया गया है.

पुलिस की कार्यवाही से एक बार फिर यह साबित हुआ कि साइबर और सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहे हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है. अधिकारी अब इस तरह के अपराधों पर पैनी नजर रख रहे हैं ताकि नागरिक सुरक्षित रह सकें.

