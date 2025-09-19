हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद: मालकिन ने जड़ा थप्पड़, नौकरानी ने बदले में कर डाली चोरी, गहने पर किया हाथ साफ

मुरादाबाद: मालकिन ने जड़ा थप्पड़, नौकरानी ने बदले में कर डाली चोरी, गहने पर किया हाथ साफ

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में मालकिन के थप्पड़ का जवाब देने के लिए नौकरानी ने उसके घर में ही चोरी की घटना को अंजाम दे दिया और फरार हो गई.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 19 Sep 2025 10:48 PM (IST)

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां मालकिन का थप्पड़ नौकरानी को इतना नागवार गुजरा की नौकरानी ने थप्पड़ का जवाब देने के लिए निर्यात व्यापारी के घर में हाथ साफ कर दिया. शहर की पॉश कॉलोनी में हुई इस चोरी की घटना का मुरादाबाद पुलिस ने 16 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है. 

पुलिस ने ममता नाम की नौकरानी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है. मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 18 सितंबर की रात को एक एक्सपोर्टर के घर चोरी हुई थी. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी और 16 घंटे के अंदर ही चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है. 

पुलिस ने नौकरानी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने चोरी के आरोप में घर की नौकरानी ममता को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी किए गए हीरे, सोने और चांदी के गहने और 40 हजार रुपए की नगदी बरामद की है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार की गई महिला पिछले तीन महीने से निर्यातक की कोठी में सफाई करने का काम करती थी. 

पुलिस के मुताबिक ममता की तबियत खराब हुई तो उसने अपनी बेटी को निर्यातक के यहां कोठी पार काम करने भेज दिया था जहां निर्यातक की पत्नी ने ममता की बेटी को किसी बात पर नाराज होकर थप्पड़ मार दिया था जिस से जिसके बाद नौकरानी ममता ने थप्पड़ का जवाब देने के लिए चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था.

पुलिस ने आरोपी महिला से बरामद किया ये सामान 

 ममता के कब्जे से चोरी किये गये गहने और नगदी पूरी पूरी बरामद कर ली है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया. घटना सिविल लाईन थाना इलाके राम गंगा विहार कालोनी की है.  एसपी सिटी ने लोगों से अपील करते हुए कहा की घरों में नौकरानी रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं और अपनी सुरक्षा के लिए घरो में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और सजग रहें ताकि इस तरह की कोई अन्य वारदात न हो सके.      

Published at : 19 Sep 2025 10:47 PM (IST)
