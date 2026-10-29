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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP MLC Winners List: BJP के गढ़ में सपा की सेंध, आगरा, लखनऊ समेत 11 सीटों की पूरी लिस्ट

UP MLC Winners List: BJP के गढ़ में सपा की सेंध, आगरा, लखनऊ समेत 11 सीटों की पूरी लिस्ट

यूपी में विधान परिषद चुनावों के परिणाम के लिए मतगणना जारी है. इस बीच वाराणसी स्नातक खंड से बीजेपी प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने हार मान ली है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 29 Oct 2026 11:47 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतगणना अपने अंतिम चरण में है. 27 अक्टूबर से जारी काउंटिंग 29 अक्टूबर तक चल रही है.  इन परिणामों में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 6 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है.  सपा इस परिणाम को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अहम मान रही है तो वहीं बीजेपी इसे सपा की नहीं बल्कि प्रत्याशियों की जीत बता रही है.  हालांकि बीजेपी की ओर से यह बयान जरूर आया है कि परिणाम की समीक्षा होगी.

उप मुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इन परिणामों की समीक्षा होगी. वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया ने एमएलसी चुनाव के नतीजों पर कहा कि प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है. उन्होंने कहा, पहले अयोध्या, अब काशी, मथुरा और प्रयागराज भी जीते.

UP MLC चुनाव में सपा और बीजेपी ने कहां-कहां हासिल की जीत?

1. मेरठ स्नातक क्षेत्र- दिनेश कुमार गोयल (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 24,929 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की.

2. आगरा स्नातक क्षेत्र- डा० मानवेंद्र प्रताप सिंह, गुरु जी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 42,743 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की.

3. इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र- डा० मान सिंह यादव (समाजवादी पार्टी) ने कुल 60,358 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की.

4. लखनऊ शिक्षक क्षेत्र- उमेश द्विवेदी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 13,179 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की.

5. वाराणसी शिक्षक क्षेत्र- लाल बिहारी यादव (समाजवादी पार्टी) ने कुल 11,612 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की.

6. आगरा शिक्षक क्षेत्र- डॉ० आकाश अग्रवाल (समाजवादी पार्टी) ने कुल 14,046 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. 

7. मेरठ शिक्षक क्षेत्र- श्रीचन्द शर्मा (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 18,099 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की.

8. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र- डा० हरी सिंह ढिल्लो (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 21,672 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की.

9. गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र- ध्रुव कुमार त्रिपाठी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 16,790 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की.

10. लखनऊ स्नातक क्षेत्र में सपा की कांति सिंह ने जीत हासिल की.

11.  वाराणसी स्नातक क्षेत्र में आशुतोष सिन्हा ने जीत हासिल की.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP Up News Up Politics Up Mlc Election
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