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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'लाठी में तेल लगाकर रखना...', 2027 से पहले सुभासपा MLC का विवादित बयान

'लाठी में तेल लगाकर रखना...', 2027 से पहले सुभासपा MLC का विवादित बयान

सुभासपा नेता विच्छेलाल राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल सहित सभी एनडीए सहयोगी दल गांव-गांव जाकर जनता के बीच काम कर रहे हैं.

Written By : राहुल सिंह, मऊ |  Updated at : 26 Aug 2026 03:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी तेज होते ही बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है. योगी सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) विच्छेलाल राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए ऐसा बयान दिया, जिसने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी. 

सुभासपा नेता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 2027 में जब ये नेता गांव में वोट मांगने आएं, तो लाठी में तेल लगाकर रखिए और उन्हें दौड़ाकर गांव से बाहर कर दीजिए.

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अखिलेश यादव और राजभर के रिश्तों को लेकर चर्चा 

सुभासपा एमएलसी ने अखिलेश यादव और विकास राजभर के रिश्तों को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वह केवल ओमप्रकाश राजभर की राजनीति पर नजर लगाए हुए है. उन्होंने दावा किया कि सुभासपा ने राजभर समाज की राजनीतिक ताकत को 47 से 125 पर पहुंचा कर नई पहचान दिलाई है.

एनडीए की वापसी का किया दावा

विच्छे लाल राजभर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, सुभासपा, निषाद पार्टी और अपना दल सहित सभी एनडीए सहयोगी दल गांव-गांव जाकर जनता के बीच काम कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनेगी. एमएलसी के इस विवादित बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई बहस छिड़ गई है और विपक्षी दलों की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है.

यहां बता दें कि सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते रहते हैं. जवाब में सपा और अखिलेश यादव भी उन्हें निशाना बनाते हैं, जिसके चलते अब दोनों में तल्खी उनके बयानों से नजर आती है. जो चुनाव के साथ और बढ़ने की उम्मीद है.

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About the author राहुल सिंह, मऊ

लगभग 27 वर्षों के अनुभव के साथ राहुल सिंह जनपद के स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में एक मजबूत पहचान रखते हैं. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से की, जहां से उन्हें पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं की गहरी समझ मिली. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2004 से स्टार न्यूज़ (वर्तमान में एबीपी न्यूज़) के साथ जुड़कर अपनी पहचान को और व्यापक बनाया. साथ ही एबीपी गंगा एवं एबीपी नेटवर्क के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहित के कार्यों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने वाली संस्था के साथ लगभग दो वर्षों तक जिला समन्वयक के रूप में योगदान दिया, जहां उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग न केवल सटीक होती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करती है.
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Published at : 26 Aug 2026 03:50 PM (IST)
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