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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'डबल इंजन का डबल जीरो! ' वाराणसी में सपा की जीत पर अखिलेश यादव का पहला बयान

'डबल इंजन का डबल जीरो! ' वाराणसी में सपा की जीत पर अखिलेश यादव का पहला बयान

यूपी में विधान परिषद् की 11 सीटों पर मतगणना खत्म हो गई है. अब सपा चीफ अखिलेश यादव ने वाराणसी में पार्टी की बड़ी जीत पर बीजेपी पर तंज कसा है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 29 Oct 2026 04:26 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीट्स के लिए मतगणना संपन्न हो गई है. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 6 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है. सपा के लिए सबसे ज्यादा उत्साह की बात यह है कि उसने वाराणसी की शिक्षक और स्नातक दोनों ही सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है.

वाराणसी से शिक्षक चुनाव में लाल बिहारी यादव और स्नातक में आशुतोष सिन्हा ने जीत हासिल की है. इस जीत से सपा के भीतर उत्साह का माहौल है. इसी क्रम में सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है. बीजेपी के डबल इंजन वाले नारे का इस्तेमाल किया है. यूपी के पूर्व सीएम ने एक्स पर वाराणसी हैशटैग लगाते हुए लिखा-डबल इंजन का डबल ज़ीरो!

उधर, वाराणसी स्नातक में जीत से उत्साहित नवनिर्वाचन विधान परिषद् सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि यह जीत मेरी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के हर उस नेता और कार्यकर्ता की जीत है, जो पूरे दिल से हमारे साथ खड़े रहे, हमारा समर्थन किया और हमें अपना आशीर्वाद दिया. मैं इस जीत का श्रेय हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के उन सभी साथियों, सहयोगियों और शुभचिंतकों को देता हूं, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया.

19,932 वोट से जीते आशुतोष सिन्हा

सिन्हा ने कहा कि हमारी पूरी लीडरशिप ने सड़कों पर रातें बिताईं और लगातार तीन दिनों तक सुबह से देर रात तक जागती रही, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गड़बड़ी न हो. इस दबाव के कारण, प्रशासन से कोई गलती नहीं हुई. इसलिए, मैं पार्टी के हर उस नेता, कार्यकर्ता और साथी को धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस चुनाव में हमारा समर्थन किया.

बता दें वाराणसी स्नातक चुनाव में सिन्हा ने केदारनाथ सिंह को 19, 932 वोट से हराया.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav UP MLC Election Up Politics
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