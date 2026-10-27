UP MLC Result पर अखिलेश का दावा- जानबूझकर देरी, कहा- DM, कमिश्रर के खिलाफ कराएंगे मुकदमा

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के लिए जारी मतगणना के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबंधित जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों पर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है.

यूपी के पूर्व सीएम ने दावा किया है कि मतगणना में जानबूझकर देरी की जा रही है और मतों के राउंडवार गिनती की जानकारी न पत्रकारों को दी जा रही है और न ही राजनीतिक दलों को.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कन्नौज सांसद ने लिखा- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तत्काल संज्ञान लें और रिजल्ट को पारदर्शी बनाएं. यूपी MLC मतगणना में जानबूझकर देरी कराई जा रही है. मतों को धीरे धीरे गिनवाया जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा हर राउंड का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जा रहा है.

UP Meerut MLC Result: मेरठ स्नातक में सपा, शिक्षक में बीजेपी आगे, कितने राउंड की गिनती बाकी?

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तत्काल संज्ञान लें और रिज़ल्ट को पारदर्शी बनाएं। यूपी MLC मतगणना में जानबूझकर देरी कराई जा रही है। मतों को धीरे धीरे गिनवाया जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा हर राउंड का रिज़ल्ट आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जा रहा है। ना ही राजनीतिक दलों को और ना ही मीडिया को कोई सूचना साझा की जा रही है। चुनाव आयोग लोकतंत्र का मज़ाक़ ना बनाए. सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मतगणना पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। सभी कार्यकर्ता जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक मुस्तैद रहेंगे। ज़िलाधिकारी और कमिश्नर अगर किसी प्रकार की बेईमानी की कोशिश करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ हम आंदोलन करेंगे और मुक़दमा दर्ज कराएँगे. — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 27, 2026

सपा नेता ने लिखा कि ना ही राजनीतिक दलों को और ना ही मीडिया को कोई सूचना साझा की जा रही है.

उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का मजाक ना बनाए. सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मतगणना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. सभी कार्यकर्ता जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक मुस्तैद रहेंगे. जिलाधिकारी और कमिश्नर अगर किसी प्रकार की बेईमानी की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और मुकदमा दर्ज कराएँगे.