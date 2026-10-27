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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP MLC Result पर अखिलेश का दावा- जानबूझकर देरी, कहा- DM, कमिश्रर के खिलाफ कराएंगे मुकदमा

UP MLC Result पर अखिलेश का दावा- जानबूझकर देरी, कहा- DM, कमिश्रर के खिलाफ कराएंगे मुकदमा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी विधान परिषद् की 11 सीटों पर हो रही मतगणना जानबूझकर देरी की जा रही है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 27 Oct 2026 06:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के लिए जारी मतगणना के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबंधित जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों पर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है.

यूपी के पूर्व सीएम ने दावा किया है कि मतगणना में जानबूझकर देरी की जा रही है और मतों के राउंडवार गिनती की जानकारी न पत्रकारों को दी जा रही है और न ही राजनीतिक दलों को.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कन्नौज सांसद ने लिखा-  मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तत्काल संज्ञान लें और रिजल्ट को पारदर्शी बनाएं. यूपी MLC मतगणना में जानबूझकर देरी कराई जा रही है. मतों को धीरे धीरे गिनवाया जा रहा है, चुनाव आयोग के द्वारा हर राउंड का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जा रहा है. 

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सपा नेता ने लिखा कि ना ही राजनीतिक दलों को और ना ही मीडिया को कोई सूचना साझा की जा रही है.

उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का मजाक ना बनाए. सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मतगणना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. सभी कार्यकर्ता जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक मुस्तैद रहेंगे. जिलाधिकारी और कमिश्नर अगर किसी प्रकार की बेईमानी की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और मुकदमा दर्ज कराएँगे.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 27 Oct 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav UP News Up Politics Up Mlc Election 2026
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